El Consejo Escolar de Pergamino superó las 500 designaciones de auxiliares reemplazantes en lo que va de 2025

El Consejo Escolar de Pergamino alcanzó este martes un nuevo hito en la cobertura de personal no docente en los establecimientos educativos de gestión estatal del distrito. Con los actos públicos desarrollados en su sede de Alem 399, Planta Alta, se superaron las 500 designaciones de agentes auxiliares de educación reemplazantes en lo que va de 2025.

El procedimiento, que se realiza diariamente de lunes a jueves a las 9:00 a través de la plataforma Google Meet, permite cubrir las vacantes que se generan por licencias del personal en actividad. Para ello se utiliza el Listado de Aspirantes vigente, garantizando el orden de mérito y la transparencia en cada nombramiento.

Las cifras reflejan un notable crecimiento respecto al año pasado: hasta la fecha se concretaron 503 designaciones, contra 366 registradas en el mismo período de 2024, lo que implica un incremento del 37 por ciento en la cobertura de cargos auxiliares, tanto en tareas de portería como en cocinas de comedores escolares.

El proceso comienza cuando los directivos de cada institución solicitan la cobertura de una vacante por licencia. Esa información es procesada en la oficina de Contralor y Licencias del Consejo Escolar mediante la plataforma digital SUNA de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires , desde donde se integran los datos a cada acto público.

Uno de los cambios más relevantes impulsados por el organismo educativo en los últimos meses es la digitalización total del circuito administrativo. Esta modalidad reduce la burocracia, elimina el uso de papel y tinta, y agiliza la comunicación con las escuelas y los auxiliares designados, generando un impacto positivo también en términos ambientales.

La transparencia del sistema se refuerza con la publicación anticipada de las vacantes en redes sociales de acceso público y con la difusión de novedades en un grupo de WhatsApp que ya cuenta con 820 miembros, todos ellos inscriptos en el Listado General 2025. A través de ese canal, los aspirantes reciben el enlace para conectarse a los actos públicos y actualizaciones sobre designaciones y procedimientos.

Con este esquema, el Consejo Escolar de Pergamino no solo logra dar respuesta a la demanda cotidiana de personal en las escuelas del distrito, sino que además fortalece un proceso administrativo más ágil, transparente y accesible para toda la comunidad educativa.

Inscripción al Listado de Auxiliares de Educación

Esta semana son los últimos días de inscripción al Listado de Aspirantes a cargos de Auxiliares 2026 que anualmente se desarrolla durante todo el mes de agosto.

Las personas interesadas en inscribirse por primera vez o renovar su inscripción anual pueden hacerlo en forma presencial hasta este viernes en el horario de 7:30 a 12:30 en la sede del Consejo Escolar Pergamino de Alem 399 planta alta