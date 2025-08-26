martes 26 de agosto de 2025
    • Fiestas patronales en Pergamino: Santa Rosa y San Ramón se unen en celebración

    las comunidades pergaminenses de ambas capillas preparan sus festividades con un programa de misas, procesiones y actividades solidarias.

    26 de agosto de 2025 - 13:43
    El sábado será la fiesta de Santa Rosa mientras que el domingo la correspondiente a San Ramón.

    LA OPINION

    Las comunidades de las capillas Santa Rosa y San Ramón Nonato en Pergamino preparan un programa conjunto para celebrar las festividades patronales que se llevan a cabo a fines de agosto. Los fieles podrán participar de diversas actividades religiosas, procesiones, misas y momentos de reflexión, reforzando la fe y el compromiso social en la ciudad.

    Santa Rosa

    Las celebraciones en la capilla Santa Rosa, ubicada en calle Niñas de Ayohuma 1851 del barrio Belgrano, comienzan este martes a las 17:30 con el rezo del Rosario y una misa dedicada a la paz mundial. Durante esta jornada, se invita a los fieles a colaborar con alimentos y ropa que serán destinados a Cáritas, en un gesto de solidaridad hacia los más necesitados.

    El jueves, a la misma hora, se realizará otra misa en la capilla, esta vez para orar por las familias y ofrecer la unción de los enfermos, renovando la esperanza y el cuidado espiritual en la comunidad. De nuevo, se solicitan donaciones de alimentos y ropa para Cáritas.

    Día de la Patrona de América

    El sábado, día dedicado a Santa Rosa, la comunidad se unirá en una procesión que partirá a las 17:30 desde el templo. Posteriormente, se celebrará una misa especial en la que se bendecirá a todas las personas que llevan el nombre de Rosa. La jornada culminará con una merienda compartida, fortaleciendo los lazos entre los fieles y promoviendo la fraternidad.

    Triduo en San Ramón Nonato

    Paralelamente, en la capilla San Ramón Nonato, situada en la intersección de calle Lavalle y 25 de Mayo, el triduo comenzará el miércoles próximo a las 17:30 con el rezo del Rosario y una misa especial en la que se orará por los niños de catequesis, sus familias y catequistas. Para esta ocasión, se solicita la colaboración con ropa, alimentos para Cáritas Santa Rosa y Del Carmen, así como Biblias o Nuevos Testamentos para los niños, enfatizando la importancia de la formación espiritual desde la infancia.

    El viernes próximo, a las 17:30, se realizará otra misa en la que se rezará por el don de la vida y por los matrimonios que anhelan tener hijos, incluyendo la unción de los enfermos. En esta ocasión, se solicita a los asistentes que colaboren con artículos de limpieza para la capilla, como lavandina y detergente, aportando al mantenimiento del espacio sagrado.

    Día de fiesta

    El domingo será la gran fiesta en honor a San Ramón Nonato. A las 17:30 se iniciará una procesión seguida de la misa en la que se realizará la bendición especial para las embarazadas, símbolo de protección y cuidado a la maternidad. La celebración finalizará con una merienda compartida, que fortalecerá el sentido de comunidad entre los asistentes.

