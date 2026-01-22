jueves 22 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Atlas Baby Blue de Boston Dynamics: ¿revolución industrial o amenaza para el empleo?

    El nuevo robot humanoide de Boston Dynamics promete transformar fábricas y almacenes con inteligencia artificial, autonomía y fuerza. El debate ya está abierto.

    22 de enero de 2026 - 11:07
    Atlas Baby Blue. el nuevo robot de Boston Dynamics

    Atlas Baby Blue. el nuevo robot de Boston Dynamics

    Boston Dynamics

    Boston Dynamics volvió a sacudir el mundo de la tecnología con Atlas Baby Blue, su robot humanoide más avanzado hasta el momento. Totalmente eléctrico, autónomo y con capacidad de adaptación en tiempo real, el desarrollo ya comenzó a proyectar un fuerte impacto en la industria y reavivó una pregunta clave: ¿estamos ante un aliado del trabajo humano o frente a un nuevo destructor de empleos?

    Lee además
    Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

    Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional
    endorphina: un ano explosivo de tragamonedas y victorias

    Endorphina: un año explosivo de tragamonedas y victorias

    Un robot diseñado para múltiples entornos

    Atlas Baby Blue fue concebido para moverse como una persona. Cuenta con cabeza, tronco, brazos y piernas, lo que le permite ejecutar tareas físicas complejas en entornos dinámicos como fábricas, plantas industriales y centros logísticos. Su diseño humanoide no es estético: le permite operar en espacios pensados para personas, sin necesidad de adaptar toda la infraestructura.

    A diferencia de los robots industriales tradicionales, Atlas no se limita a movimientos repetitivos. Puede desplazarse, agacharse, levantar objetos pesados y reorganizar cargas con precisión, incluso en contextos cambiantes o imprevisibles.

    Inteligencia artificial y autonomía en tiempo real

    Uno de los grandes saltos tecnológicos de Atlas está en su cerebro. El robot integra inteligencia artificial, visión artificial, sensores propioceptivos y aprendizaje automático, todo coordinado a través de un software avanzado llamado Orbit.

    Esto le permite tomar decisiones sin intervención humana constante. Si detecta un obstáculo, una variación en el entorno o un error en la tarea, ajusta su movimiento automáticamente. No necesita ser reprogramado paso a paso, lo que lo vuelve mucho más flexible y eficiente que generaciones anteriores de robots industriales.

    Alianzas estratégicas y llegada a la industria

    Boston Dynamics ya comenzó a cerrar acuerdos para llevar a Atlas al mundo real. Toyota será una de las primeras empresas en incorporarlo, a través de su división de investigación, con pruebas en concesionarias y fábricas para tareas de ensamblaje, logística y organización de inventarios.

    La integración de Atlas en procesos productivos reales marca un punto de inflexión: la robótica humanoide deja de ser experimental para convertirse en una herramienta concreta de la industria. No obstante, la empresa advierte que su implementación requiere infraestructura tecnológica adecuada, conectividad robusta y protocolos de seguridad claros, además de un proceso de adaptación cultural dentro de las organizaciones.

    El impacto en el futuro del trabajo

    La llegada de robots como Atlas Baby Blue vuelve inevitable el debate sobre el empleo. La automatización promete reducir costos y mejorar la productividad, pero también podría desplazar tareas hoy realizadas por personas, especialmente las más repetitivas o físicamente exigentes.

    Sin embargo, el enfoque de Boston Dynamics apunta a un modelo complementario: liberar a los trabajadores de labores riesgosas o monótonas para que se concentren en tareas creativas, de supervisión y toma de decisiones. Esto abre la puerta a una reconversión laboral basada en nuevas habilidades y capacitación tecnológica.

    ¿Destructor de empleos o salvador industrial?

    Atlas Baby Blue simboliza el futuro inmediato de la colaboración entre humanos y máquinas. Su autonomía, adaptabilidad y precisión lo posicionan como una de las innovaciones más disruptivas de los últimos años.

    Lejos de ser solo una proeza de ingeniería, el robot plantea un desafío social y económico de fondo. El impacto final no dependerá solo de la tecnología, sino de cómo gobiernos, empresas y trabajadores decidan integrarla. El futuro del trabajo ya empezó a caminar… y lo hace con forma humana.

    Embed

    Embed - Llega Atlas Baby Blue, Destructor de empleos o Salvador? #tecnologia #robot #curiosidades #empleo #lamiradatecno

    Temas
    Seguí leyendo

    Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional

    Endorphina: un año explosivo de tragamonedas y victorias

    Wanda Nara reveló el insólito trastorno que padece mientras duerme: de qué se trata

    ¿Sabías que existe el Día del Abrazo? Se celebra cada 21 de enero y esta es la razón de esta celebración

    Seis consejos para alquilar un automóvil en estas vacaciones

    ¿Cómo funciona el torneo argentino de fútbol?

    Vacaciones: lo que tenés que saber si querés viajar con tu mascota

    Cuáles son las supersticiones que marcan al martes 13 como día de mala suerte

    Series verticales: el fenómeno que está cambiando la forma de contar historias

    Los 15 filmes más esperados del año 2026: de La Odisea a El diablo viste a la moda 2

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

    Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las nuevas tendencias en cocinas, con zonas definidas.

    La nueva tendencia en cocinas: zonas definidas para mayor funcionalidad
    Expoagro es el punto de encuentro de todos los actores del sector.

    Unnoba será anfitrión en Expoagro de un encuentro de jóvenes del agro

    El Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, aseguró hoy que la administración municipal iniciará una etapa de mayor rigurosidad en la recuperación de acreencias, centrada tanto en las obras sociales como en contribuyentes de alto poder adquisitivo.

    San Pedro: Borgo anunció que el Municipio avanzará con el cobro de deudas a obras sociales y nuevos convenios

    Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

    Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional

    Atlas Baby Blue. el nuevo robot de Boston Dynamics video

    Atlas Baby Blue de Boston Dynamics: ¿revolución industrial o amenaza para el empleo?