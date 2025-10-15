miércoles 15 de octubre de 2025
    • Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Los vecinos de Pergamino deben saber que los envíos deben cumplir con condiciones específicas para su liberación automática.

    15 de octubre de 2025 - 16:41
    Arca envió notificaciones sobre estas compras en el exterior.

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que se definieron nuevos límites para las compras internacionales en plataformas como SHEIN o Temu que son muy utilizadas en Pergamino. La medida tiene como objetivo que los paquetes sean despachados más rápido, sin ser retenidos en la Aduana.

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires
    La medida afecta a Pergamino: El Gobierno justificó el recorte de Zona Fría y quita de subsidios

    El organismo añadió que los envíos tienen que cumplir con determinadas condiciones para que la entrega sea rápida, ya que si estos requisitos no se cumplen el envió se puede demorar y además se pueden agregar trámites adicionales. Esto es muy importante porque si bien las aplicaciones se encargan de notificar el estado del envió, si este no es aprobado por la aduana no puede ser entregado.

    ARCA: límite máximo de compras en SHEIN y Temu

    El organismo fiscal informó que el nuevo límite por envió en compras internacionales es de USD 3.000. También estableció las condiciones que deben cumplir los paquetes:

    • Peso máximo de 50 kg por envío.
    • Hasta 3 unidades del mismo producto por paquete.
    • Uso exclusivo para consumo personal, sin fines comerciales.

    Esta medida es aplicable para todas las compras internacionales, incluidas las realizadas a través de empresas como SHEIN y Temu. Estas plataformas ofrecen envió gratis en la mayoría de las compras, pero si se llega a exceder el monto límite, el organismo solicitará trámites adicionales para la entrega del producto.

    ¿Qué trámite tengo que hacer para que la compra no quede en la Aduana?

    Cuando hacés una compra internacional, el paquete pasa por la Aduana antes de llegar a tus manos. Para que no quede retenido, tenés que completar un trámite obligatorio en el portal de la ARCA.

    Ingresá con tu CUIT y Clave Fiscal a la sección “Envíos Postales Internacionales” y hacé la declaración del envío, informando qué compraste y su valor. En algunos casos, el sistema te pedirá pagar una tasa o impuesto de importación antes de que el paquete pueda ser liberado.

    Una vez que Correo Argentino te entregue la compra, deberás volver a ingresar al mismo portal y confirmar que recibiste el envío dentro de los 30 días corridos.

    Este paso es fundamental: si no lo hacés, ARCA puede bloquear nuevos envíos hasta que regularices la situación. Cumplir con estas dos gestiones, declarar y confirmar, garantiza que tus compras del exterior lleguen sin demoras ni complicaciones en Aduana.

    La medida afecta a Pergamino: El Gobierno justificó el recorte de Zona Fría y quita de subsidios

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

    Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires