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    Arqueólogos por un día: el Museo Municipal lleva talleres educativos a los CDC

    El programa Arqueólogos por un día acerca la ciencia a niños y jóvenes de Pergamino, promoviendo el aprendizaje a través del juego y la exploración.

    13 de abril de 2026 - 17:04
    Arqueólogos por un día. Alumnos de los CDC participaron de talleres de arqueología junto a la especialista Florencia Vázquez.

    Arqueólogos por un día. Alumnos de los CDC participaron de talleres de arqueología junto a la especialista Florencia Vázquez.

    PRENSA

    La Municipalidad, a través del Museo Municipal de Pergamino, continúa fortaleciendo sus propuestas educativas con el desarrollo del proyecto Arqueólogos por un día, una iniciativa que acerca el conocimiento científico a niños y jóvenes de la comunidad.

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    En el marco de este programa, durante la jornada de este lunes se realizaron talleres destinados a alumnos de nivel inicial, primer y segundo ciclo de los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) 12 de Octubre y José Hernández, con la participación de la arqueóloga Florencia Vázquez.

    Arqueólogos por un día: actividades

    Estas actividades, que comenzaron a implementarse en los CDC, forman parte de un programa de extensión educativa impulsado por el Museo Municipal, que tuvo su inicio el año pasado en instituciones escolares de la ciudad.

    La propuesta invita a los participantes a introducirse en el mundo de la arqueología de manera lúdica y didáctica, promoviendo el aprendizaje a través de la experiencia y el descubrimiento.

    Desde el Museo informaron que las instituciones interesadas en acceder a estos talleres pueden solicitarlos completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/17DLHlR6aT7SV-fUhDo2hEpr9Zn7DRDHGD23c2RrgeQE/edit o comunicándose al WhatsApp al 2477 680129.

    Con este tipo de iniciativas, el Municipio continúa generando espacios de educación y cultura accesibles, promoviendo el interés por la historia y el patrimonio local desde edades tempranas.

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