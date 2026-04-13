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    Más de 200 personas visitaron los museos de Pergamino este fin de semana

    Museo Casa Natal Illia, Museo Municipal, Museo Héroes de Malvinas y Museo Batalla de Cepeda: una propuesta ideal para salir, aprender y compartir en familia o con amigos.

    13 de abril de 2026 - 16:38
    Museo Casa Natal Illia.

    Museo Casa Natal Illia.

    PRENSA
    Museo Héroes de Malvinas.

    Museo Héroes de Malvinas.

    Museo Municipal.

    Museo Municipal.

    Con una gran convocatoria, más de 200 vecinos de Pergamino y visitantes de distintas ciudades recorrieron este fin de semana los museos de la ciudad: la Museo Casa Natal Illia, el Museo Municipal, el Museo Héroes de Malvinas y el Museo Batalla de Cepeda. Una propuesta ideal para salir, aprender y compartir en familia o con amigos.

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    Los museos locales se consolidan como espacios de encuentro donde la historia se vive de forma cercana y dinámica. A través de exhibiciones, relatos y propuestas pensadas para todas las edades, invitan a conocer las raíces de Pergamino y descubrir historias de sus protagonistas.

    “Visitar los museos es reencontrarse con nuestra identidad: no solo para conocer la historia de Pergamino, sino también para recordar y valorar hechos relevantes en los que pergaminenses fueron protagonistas”, afirmó el subsecretario de Cultura, Diego Morello. “Invitamos a todos a ser parte de este recorrido vivo donde pasado y presente dialogan”.

    Días y horarios de visitas a los museos

    Quienes deseen visitarlos pueden hacerlo en los siguientes días y horarios:

    -Casa Natal Don Arturo Illia: sábados de 16:00 a 18:00 y domingos de 10:00 a 12:00.

    -Museo Municipal: lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves a sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00.

    -Museo Héroes de Malvinas: lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves a sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00.

    -Museo Batalla de Cepeda: sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00.

    Disfrutá Pergamino con tu escuela

    Además, la propuesta Disfrutá Pergamino con tu escuela está disponible a través de la Dirección de Turismo y las instituciones interesadas pueden inscribirse en Portal Ciudadano: https://aplicativos.pergamino.gob.ar/portalciudadano/index.php. Elegir la opción Disfrutá Pergamino con tu escuela, seleccionar el recorrido para ver días y horarios disponibles y completar el formulario. Tras enviar la solicitud, los organizadores se contactarán para coordinar los detalles.

    Pergamino también abre sus museos al turismo regional, invitando a visitantes de otras ciudades a acercarse, conocer su historia y disfrutar de una propuesta cultural accesible y cercana.

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