Más de 200 personas visitaron los museos de Pergamino este fin de semana

Con una gran convocatoria, más de 200 vecinos de Pergamino y visitantes de distintas ciudades recorrieron este fin de semana los museos de la ciudad: la Museo Casa Natal Illia , el Museo Municipal , el Museo Héroes de Malvinas y el Museo Batalla de Cepeda. Una propuesta ideal para salir, aprender y compartir en familia o con amigos.

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Los museos locales se consolidan como espacios de encuentro donde la historia se vive de forma cercana y dinámica. A través de exhibiciones, relatos y propuestas pensadas para todas las edades, invitan a conocer las raíces de Pergamino y descubrir historias de sus protagonistas.

“Visitar los museos es reencontrarse con nuestra identidad: no solo para conocer la historia de Pergamino, sino también para recordar y valorar hechos relevantes en los que pergaminenses fueron protagonistas”, afirmó el subsecretario de Cultura, Diego Morello. “Invitamos a todos a ser parte de este recorrido vivo donde pasado y presente dialogan”.

Quienes deseen visitarlos pueden hacerlo en los siguientes días y horarios:

-Casa Natal Don Arturo Illia: sábados de 16:00 a 18:00 y domingos de 10:00 a 12:00.

-Museo Municipal: lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves a sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00.

-Museo Héroes de Malvinas: lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves a sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00.

-Museo Batalla de Cepeda: sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00.

Disfrutá Pergamino con tu escuela

Además, la propuesta Disfrutá Pergamino con tu escuela está disponible a través de la Dirección de Turismo y las instituciones interesadas pueden inscribirse en Portal Ciudadano: https://aplicativos.pergamino.gob.ar/portalciudadano/index.php. Elegir la opción Disfrutá Pergamino con tu escuela, seleccionar el recorrido para ver días y horarios disponibles y completar el formulario. Tras enviar la solicitud, los organizadores se contactarán para coordinar los detalles.

Pergamino también abre sus museos al turismo regional, invitando a visitantes de otras ciudades a acercarse, conocer su historia y disfrutar de una propuesta cultural accesible y cercana.