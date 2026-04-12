Vuelve Espacio Cine: una escuela itinerante de experimentación audiovisual en Pergamino

Hacer Cine es un ciclo que propone un abordaje del universo cinematográfico desde la praxis creativa.

Luego de un tiempo de espera, reflota Espacio Cine Pergamino , la iniciativa dirigida por el comunicador audiovisual y músico Lucas “Pela” Riolfo , con una propuesta renovada: una Escuela Itinerante de Cine . Bajo el lema Hacer Cine , el ciclo de talleres recorrerá distintos espacios culturales y profesionales de nuestra ciudad, llevando el aprendizaje del lenguaje cinematográfico a cada rincón.

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La propuesta busca habitar desde un teatro under y un centro cultural multidisciplinario, hasta una librería, un estudio profesional de grabación de sonido y un espacio de arte. Cada taller se desarrollará, al menos, en un espacio cultural distinto, fomentando el intercambio entre las diversas sedes independientes de la ciudad.

"Queremos que la gente se acerque a jugar con las herramientas del cine. No necesitás una cámara profesional ni experiencia previa; con tu celular y ganas de contar algo es suficiente", explica su director. El proyecto no busca ser una formación técnica tradicional, sino un laboratorio de experimentación abierto a toda la comunidad.

1 - Escribir la imagen: Narrativa y Guion.

2 - El cuerpo y la voz: Actuación frente a cámara.

3 - La imagen invisible: Diseño Sonoro.

4 - Set en acción!: Realización, producción y Rodaje.

La particularidad es que los encuentros se darán en una red de creación local que incluye: Centro Cultural Registrarte, Hipócritas Teatro Under, Sonamos Estudio de grabación, El Yerta Club Cultural y Cursiva Libros.

Las inscripciones están abiertas para actores, músicos, estudiantes y curiosos de todas las edades. Los cupos son limitados y existen precios promocionales por inscripción temprana hasta el 20 de abril.

Contacto para más información e inscripciones: 2477 30 3878, @pelariolfo en Instagram o por mail a [email protected]

Quién es Lucas Riolfo

El pergaminense Lucas Riolfo es músico, realizador audiovisual, escritor y docente, con una trayectoria artística multidisciplinaria. Iniciado en la guitarra desde la infancia, dio sus primeros pasos en escenarios con repertorio de tango y folclore, y en la adolescencia se volcó al rock formando su primera banda. Más tarde se formó en cine y televisión en Rosario, desarrollando una amplia carrera en el ámbito audiovisual, con participación en más de 100 producciones entre cortos, largometrajes, publicidades, videoclips y documentales, especializándose en guion, dirección, arte y montaje.

De regreso en Pergamino, retomó con fuerza su actividad musical, integrando y fundando diversas bandas locales, además de desempeñarse como músico sesionista en guitarra y bajo para distintos artistas. Su recorrido artístico abarca múltiples géneros, desde el folclore y el candombe hasta el rock, el trap y la música electrónica.

En paralelo, sostiene una extensa labor docente desde 2007 en espacios de formación formal e informal, vinculando lo audiovisual y lo musical, y actualmente se desempeña en el nivel superior en la carrera de Comunicación Multimedial. En los últimos años orientó su actividad hacia la producción audiovisual, publicitaria y teatral, con especial énfasis en la realización de videoclips. Desde 2023 trabaja en la preproducción de su primer álbum discográfico, un proyecto autoral que reúne experiencias y recorridos de más de tres décadas en el arte.