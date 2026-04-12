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    Repertorio Guarany - Lado B: un homenaje íntimo para redescubrir a Horacio Guarany

    A 100 años de su nacimiento de Horacio Guarany, un espectáculo integral llega al Teatro Unión Ferroviaria con música en vivo, relatos y proyecciones.

    12 de abril de 2026 - 10:00
    Horacio Guarany, símbolo del cantor popular que supo retratar la identidad y las luchas del pueblo argentino.

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    “Con mucha alegría y emoción llegaremos a Pergamino para homenajear al gran Horacio Guarany, mostrando un perfil desconocido de su obra, su lado B”, adelantaron desde la producción.

    La propuesta artística reúne a Cora Tulliani, Germán Federici, Daniel Tugues y Dúo Itaú en las voces; junto a Federico Acosta (guitarra base y guitarrón), Leandro Sotelo (segunda guitarra), Daniela Ledesma (piano), Patricio Di Renzo (percusión) y Hernán Lattanzio (primera guitarra, arreglos y dirección musical). Los textos, a cargo de Rubén Yulió, aportan un hilo narrativo que resignifica el repertorio y profundiza en la dimensión humana y comprometida del artista.

    El espectáculo propone una experiencia sensible que trasciende lo musical, poniendo en valor composiciones menos conocidas de uno de los máximos referentes del folclore argentino, en un formato que entrelaza memoria, identidad y emoción.

    Las reservas pueden realizarse a los teléfonos 2477 303111 (Cora Tulliani) o 2477 537690 (Germán Federici), o en puerta desde el domingo a las 18:30.

    Sobre Horacio Guarany

    Su nombre real era Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo. Había nacido el 15 de mayo de 1925 en Las Garzas, en el norte de la provincia de Santa Fe. Hijo de un trabajador correntino de origen guaraní y de una inmigrante española, creció en un hogar humilde junto a sus 13 hermanos. Desde muy joven, la música folclórica se convirtió en su forma de expresión y en un camino de vida.

    A los 17 años se trasladó a Buenos Aires, donde alternó distintos trabajos con presentaciones en bares y clubes. Su debut profesional llegó en 1957 en Radio Belgrano y, a partir de allí, su carrera tomó un impulso definitivo. Guarany se transformó en una figura central del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y en una de las voces más convocantes del género durante varias décadas. Grabó más de 57 discos como solista y dejó canciones que forman parte del cancionero popular argentino, entre ellas Si se calla el cantor, Guitarra de medianoche, Milonga para mi perro y Regalito. Su figura trascendió la música: participó en películas emblemáticas como Argentinísima y Si se calla el cantor, y recibió numerosos reconocimientos, incluido el Premio Konex de Platino como mejor cantante masculino de folclore.

    A nueve años de su muerte, Horacio Guarany sigue siendo recordado como “el cantor del pueblo”, una voz profunda y comprometida que dejó una huella imborrable en la historia del folclore argentino y en la memoria colectiva del país.

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