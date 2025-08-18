Aprehendieron a un sujeto que ayudó a ocultarse al convicto que baleó al policía durante un allanamiento

El sujeto quedó aprehendido al lograr evidencia que lo comprometieron como presunto encubridor del convicto al presuntamente alojarlo en un taller mecánico de motos de avenida Almafuerte al 500.

La Fiscalía y la Policía siguen de cerca los rastros del convicto que baleó a un sargento de la DDI Pergamino durante un operativo en la mañana del viernes pasado en el barrio Centenario. En un operativo conjunto entre la UFI 3 y la Jefatura Departamental lograron importante evidencias sobre el prófugo.

Ordenaron la captura nacional e internacional del convicto que baleó a un policía en un allanamiento

La investigación por el intento de homicidio de un sargento de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino dio un paso significativo este lunes, tras un operativo que permitió obtener pruebas contundentes que podrían vincular al prófugo con el hecho ocurrido en la mañana del pasado viernes.

El acusado había abierto fuego contra el uniformado durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la esquina de Liniers y San Nicolás. Luego de disparar y herir de gravedad al efectivo, logró escapar por los fondos de la casa, trepando a los techos linderos y evadiendo a la brigada por una calle lateral. Desde entonces, se encontraba en fuga con pedido de detención nacional e internacional.

En el marco de la pesquisa, la jefa de la Comisaría Primera, comisaria Marcela Masciotta, aportó un dato clave: el prófugo habría recibido refugio en un taller clandestino de motos situado en avenida Almafuerte al 500.

allanamiento en almafuerte al 500 por el profugo de la justicia que baleo al sargento de la DDI Pergamino-blur-001

Con esa información, el fiscal Nelson Mastorchio, a cargo de la causa en la Fiscalía N° 3, solicitó de inmediato la autorización judicial para allanar el lugar. El Juzgado de Garantías avaló el pedido y el procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde, bajo la coordinación del comisario mayor Mario Demaestri, jefe de la Policía Departamental, con la participación de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de la Comisaría Primera.

El resultado fue altamente positivo: se secuestró una pistola Bersa calibre .380, un revólver Magnum 357 y alrededor de 250 municiones de distintos calibres, entre ellas varias compatibles con las que fueron halladas en la escena donde resultó baleado el sargento de la DDI.

sujeto aprehendido en almafuerte al 500 por encubrir al individuo que baleo al policia en Liniers al 500 001

Evidencias biológicas que refuerzan la hipótesis

sujeto aprehendido en almafuerte al 500 por encubrir al individuo que baleo al policia en Liniers al 500 0012

Además del armamento, los investigadores incautaron una sábana con manchas de sangre y otros elementos con restos hemáticos que serán sometidos a pericias. La hipótesis de la Fiscalía es que el fugitivo habría sufrido cortes al escapar por los vidrios de la vivienda donde se tiroteó con la brigada, y que esas heridas explicarían las manchas halladas en el taller.

“Pensamos que la persona pudo haber estado acá. Todo el material incautado fue remitido a la Policía Científica para su análisis. Vamos a cotejar las manchas hemáticas con el ADN del sospechoso y las municiones con los proyectiles extraídos en el domicilio donde ocurrió la agresión”, explicó el fiscal Mastorchio, acompañado por la instructora judicial María José Suárez y el jefe departamental Demaestri.

La causa y lo que viene

El funcionario judicial destacó que la investigación se encuentra “encaminada” y que trabajan sobre nuevos datos que podrían derivar en más allanamientos en las próximas horas. “La pesquisa se alimenta de información permanente, y cada indicio nos acerca más a dar con el responsable de este grave ataque contra un servidor público”, añadió.

Por su parte, el comisario mayor Demaestri valoró el trabajo conjunto de las distintas dependencias policiales: “La diligencia se desarrolló con un despliegue importante para evitar riesgos y minimizar la posibilidad de un enfrentamiento armado. Contamos con la colaboración del GAD y de personal de seguridad que garantizó el operativo”.

Mientras el sargento de la DDI continúa internado en estado delicado, la prioridad de la Justicia y la Policía es dar con el prófugo que lo atacó a sangre fría en pleno operativo. Cada hallazgo refuerza la hipótesis de que el sospechoso sigue oculto en la ciudad, y las autoridades confían en que su captura se producirá en el corto plazo.

Otro operativo tras ese allanamiento

Tras ese allanamiento en el taller de motos de avenida Almafuerte al 500; se trasladaron al domicilio de la esposa del mecánico en Emilio R. Coni para buscar más evidencia.