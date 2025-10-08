miércoles 08 de octubre de 2025
    • Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I

    Un joven de 24 años fue aprehendido en el barrio Fonavi I con marihuana. La policía secuestró 2,1 gramos y labró actuaciones por infracción a la ley de drogas.

    8 de octubre de 2025 - 13:25
    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el Barrio Fonavi I

    LAOPINION

    Personal policial de la dependencia local, en conjunto con efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, realizó un operativo preventivo en el interior del barrio Fonavi I, que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años.

    EL procedimiento

    El procedimiento se llevó a cabo tras tareas de inteligencia y recorridas preventivas en el marco del plan de seguridad impulsado por la Comisaría local, con el objetivo de combatir el consumo y la venta de estupefacientes en la ciudad de San Pedro.

    Durante el operativo, los uniformados identificaron a un joven que se encontraba en la vía pública, y al requisarlo hallaron dos bagullos de marihuana y un cigarrillo parcialmente consumido de la misma sustancia. El pesaje total fue de 2,1 gramos, por lo que se procedió al secuestro del material y a la aprehensión del implicado, de 24 años.

    El sujeto

    El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Interviene la Fiscalía local, que ordenó notificarlo de la causa y dejarlo en libertad, en el marco de la Ley de Estupefacientes, bajo la figura de infracción a la normativa vigente.

    La fuerzas policiales

    Las fuerzas policiales destacaron que este tipo de operativos continuarán realizándose en distintos barrios de San Pedro para fortalecer la presencia del Estado y prevenir delitos vinculados al narcotráfico.

