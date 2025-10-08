Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el Barrio Fonavi I LAOPINION

Personal policial de la dependencia local, en conjunto con efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, realizó un operativo preventivo en el interior del barrio Fonavi I, que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años.

EL procedimiento El procedimiento se llevó a cabo tras tareas de inteligencia y recorridas preventivas en el marco del plan de seguridad impulsado por la Comisaría local, con el objetivo de combatir el consumo y la venta de estupefacientes en la ciudad de San Pedro.

Durante el operativo, los uniformados identificaron a un joven que se encontraba en la vía pública, y al requisarlo hallaron dos bagullos de marihuana y un cigarrillo parcialmente consumido de la misma sustancia. El pesaje total fue de 2,1 gramos, por lo que se procedió al secuestro del material y a la aprehensión del implicado, de 24 años.

El sujeto El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Interviene la Fiscalía local, que ordenó notificarlo de la causa y dejarlo en libertad, en el marco de la Ley de Estupefacientes, bajo la figura de infracción a la normativa vigente.

La fuerzas policiales Las fuerzas policiales destacaron que este tipo de operativos continuarán realizándose en distintos barrios de San Pedro para fortalecer la presencia del Estado y prevenir delitos vinculados al narcotráfico.

