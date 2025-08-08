San Nicolás: aprehenden a dos menores en moto con numeración adulterada

Dos adolescentes aprehendidos sobre una motocicleta adulterada en San Nicolás. LaOpinion

En horas de la tarde del jueves , dos adolescentes de 16 y 17 años fueron aprehendidos en San Nicolás tras ser interceptados mientras circulaban en una motocicleta con numeración de motor y chasis suprimida, en la intersección de Falcon y Tucumán, en jurisdicción de la Comisaría Primera, durante un operativo de control policial.

Lograron identificar el vehículo adulterado Los efectivos identificaron a los jóvenes cuando se desplazaban en una Honda Wave 110 cc blanca, la cual presentaba irregularidades que impedían su rastreo legal.

Ante esta situación, la policía procedió a la aprehensión de los menores y al secuestro del vehículo. Ambos fueron trasladados a la dependencia correspondiente, donde se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Infracción al artículo 289 del Código Penal”.

En la causa interviene la Unidad Fiscal de Instrucción N°14 del Departamento Judicial San Nicolás. El operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección de Región Interior V y supervisado por autoridades policiales, quienes indicaron que, en caso de nuevas novedades, se ampliará la información.

