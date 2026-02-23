Vuelve el Boleto Estudiantil Gratuito a Pergamino: desde el lunes se podrá tramitar en la Terminal

El trámite deberá realizarse de manera presencial en la Unidad de Gestión SUBE, ubicado en la Terminal de Omnibus. PERGAMINO AL DIA

Con la mirada puesta en el inminente comienzo del ciclo lectivo, la Municipalidad de Pergamino pondrá en marcha desde el próximo lunes la gestión del Boleto Estudiantil Gratuito, una herramienta clave para facilitar el acceso a la educación a través del transporte público sin costo.

El programa está dirigido a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario que tengan domicilio en el Partido y necesiten utilizar el servicio de colectivos urbanos para asistir a clases.

El trámite deberá realizarse de manera presencial en la Unidad de Gestión SUBE, que funciona en la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:00. En el caso de alumnos menores de edad, será obligatorio que se presenten acompañados por un adulto responsable.

Cómo tramitar la renovación Para acceder o renovar el beneficio será necesario presentar la siguiente documentación:

*DNI actualizado *Constancia de alumno regular *Tarjeta SUBE correspondiente al ciclo lectivo anterior Aquellos estudiantes que gestionen el beneficio por primera vez recibirán la tarjeta SUBE de forma gratuita. Mediante esta política pública, el Municipio busca acompañar a las familias en el inicio de clases y garantizar que el costo del transporte no represente un obstáculo para la continuidad educativa.

