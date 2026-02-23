lunes 23 de febrero de 2026
    • Vuelve el Boleto Estudiantil Gratuito a Pergamino: desde el lunes se podrá tramitar en la Terminal

    La Municipalidad de Pergamino habilitará la gestión presencial del beneficio destinado a alumnos de todos los niveles educativos.

    23 de febrero de 2026 - 12:46
    El trámite deberá realizarse de manera presencial en la Unidad de Gestión SUBE, ubicado en la Terminal de Omnibus.

    El trámite deberá realizarse de manera presencial en la Unidad de Gestión SUBE, ubicado en la Terminal de Omnibus.

    PERGAMINO AL DIA

    Con la mirada puesta en el inminente comienzo del ciclo lectivo, la Municipalidad de Pergamino pondrá en marcha desde el próximo lunes la gestión del Boleto Estudiantil Gratuito, una herramienta clave para facilitar el acceso a la educación a través del transporte público sin costo.

    Con la pasión y el orgullo de sus raíces sirio-libanesas, Wardeh Al Lubnan se prepara para llevar el nombre de Pergamino a Brasil.
    Cultura y espectáculos

    Wardeh Al Lubnan representará a Pergamino en un festival internacional en Brasil
    Gregorio Luke, Gabriela Scoda, Jorge Costa, Judith Silva y María Elena Beneito durante el homenaje a Angel Ricardo Juárez.
    Cultura

    Angel Ricardo Juárez fue recordado en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo

    El programa está dirigido a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario que tengan domicilio en el Partido y necesiten utilizar el servicio de colectivos urbanos para asistir a clases.

    El trámite deberá realizarse de manera presencial en la Unidad de Gestión SUBE, que funciona en la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:00. En el caso de alumnos menores de edad, será obligatorio que se presenten acompañados por un adulto responsable.

    Cómo tramitar la renovación

    Para acceder o renovar el beneficio será necesario presentar la siguiente documentación:

    *DNI actualizado

    *Constancia de alumno regular

    *Tarjeta SUBE correspondiente al ciclo lectivo anterior

    Aquellos estudiantes que gestionen el beneficio por primera vez recibirán la tarjeta SUBE de forma gratuita.

    Mediante esta política pública, el Municipio busca acompañar a las familias en el inicio de clases y garantizar que el costo del transporte no represente un obstáculo para la continuidad educativa.

    Wardeh Al Lubnan representará a Pergamino en un festival internacional en Brasil

    Angel Ricardo Juárez fue recordado en la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo

    El plantel y el cuerpo técnico de Pergamino Básquet, unidos en busca de cortar la racha negativa.

    Pergamino Básquet recibe a Pico FC en busca del triunfo perdido

    Las tareas comenzaron tras reclamos canalizados a través de SantIA, el canal de atención ciudadana que funciona por WhatsApp.

    San Nicolás: Más limpieza en la ciudad, el Municipio advierte por multas en terrenos sin cuidado
    El seguro de retiro es una solución para enfrentar la jubilación con cierto respaldo financiero. 

    Seguros de retiro: pese a representar solo el 1,4% del mercado, crecen como alternativa jubilatoria

    La tendencia en pisos de microcemento para 2026 se define por la búsqueda de naturalidad, texturas táctiles y acabados mate que aporten calidez al hogar.

    Adiós piso flotante: la alternativa minimalista, elegante y resistente que es tendencia en 2026

    Defensores Unidos cayó 1-0 ante Argentino de Merlo. Pese a las intervenciones de Fabricio Henricot, el Celeste sigue sin encontrar juego ni el gol: ya suma siete partidos sin convertir.

    Zárate: CADU volvió a sufrir una derrota en Merlo y profundiza una preocupante racha sin goles

    Con la pasión y el orgullo de sus raíces sirio-libanesas, Wardeh Al Lubnan se prepara para llevar el nombre de Pergamino a Brasil.
    Cultura y espectáculos

    Wardeh Al Lubnan representará a Pergamino en un festival internacional en Brasil