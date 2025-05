Ángel Beccassino: el maestro de la narrativa política que transformó campañas en relatos culturales

Beccassino no trabaja con slogans: trabaja con identidades. Considera que cada candidatura debe expresar un relato que conecte emocional y culturalmente con su pueblo. Su método es la escucha: caminar la calle, mezclar lo estratégico con lo sensorial, encontrar en los silencios de una conversación o en el murmullo de una plaza la clave para construir poder simbólico.

Así lo hizo con Carlos Pizarro (excomandante del M-19 en proceso de paz), con Luis Eduardo Garzón (llegado al poder sindical y luego a la Alcaldía de Bogotá), con Juan Manuel Santos (durante su reelección en 2014), con Gustavo Petro (a quien asesoró en 2018) y con Rodolfo Hernández, a quien considera una de las experiencias más “auténticas” de su carrera.

“La potencia que tiene el ser verdadero es mucho más poderosa que cualquier intento por parecerlo.”

Su visión sobre la política contemporánea

En entrevistas recientes, Beccassino analiza sin concesiones el deterioro de los partidos políticos tradicionales, convertidos —según él— en “colectividades de contratistas”. Observa que la política hoy debe entender las emociones de una sociedad fragmentada, descreída y sobreinformada. Y que los líderes ya no se imponen por autoridad, sino por autenticidad.

También advierte sobre los límites del discurso políticamente correcto, el rol de la hipocresía social en el voto y la importancia de no maquillar candidatos para complacer modas comunicacionales.

“Rodolfo Hernández es. Con sus errores, con sus aciertos, con su brutalidad y su ternura. Y esa verdad es su mayor fuerza.”

Su clase en Outline for Democracy

En la Dick Morris Academy, Ángel Beccassino ofrecerá una clase enfocada en los siguientes ejes:

A diferencia de los gurúes tradicionales, Beccassino no ofrece fórmulas: invita a pensar, a cuestionar, a sentir el territorio y a escuchar la calle. Su clase será una experiencia de aprendizaje emocional e intelectual, tanto para quienes aspiran a ser líderes como para los que buscan ser constructores de estrategia.

Para muchos, Beccassino es un estratega. Para otros, un narrador de países. En realidad, es ambas cosas. Su presencia en la Dick Morris Academy no solo eleva el perfil del curso, sino que garantiza a los alumnos una oportunidad poco frecuente: aprender a hacer política sin dejar de ser humanos.

La presencia de Beccassino en el programa es, a la vez, una invitación al pensamiento estratégico y una clase magistral sobre cómo construir poder sin perder el alma. En un momento en que muchos líderes sienten que deben elegir entre la popularidad y la coherencia, su experiencia ofrece un puente entre la eficacia electoral y el compromiso ético con el mensaje.

Con alumnos de toda América Latina, el curso de la Dick Morris Academy no busca formar tecnócratas, sino líderes y estrategas capaces de transformar el presente. Y la clase de Álvaro Beccassino será, sin dudas, un punto de inflexión en ese recorrido.

La clase de Ángel Beccassino se dictará el miércoles 18 de junio, en una jornada compartida con Luis Rosales, otro de los profesores destacados. El curso Outline for Democracy comienza el 12 de junio y se extenderá hasta el mes de noviembre, con un total de 12 encuentros en vivo. Además de Beccassino y Rosales, participan como profesores Dick Morris, Daniel Ivoskus, Andy Rivas, Fernando Cerimedo y Alonso Cedeño. Al finalizar el programa, los participantes recibirán un certificado oficial firmado por el mítico Dick Morris, estratega de campañas presidenciales en Estados Unidos y figura central del curso.

