Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre

El Conservatorio de Música Pergamino invita a niños, jóvenes y adultos a sumarse a su formación musical.

El Conservatorio de Música Pergamino -institución de formación docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación- informa a la comunidad que continúan abiertas las inscripciones durante todo diciembre.

La oferta educativa está dirigida a niños, jóvenes y adultos a partir de los 9 años, con una amplia variedad de instrumentos para estudiar: piano, guitarra, violín, viola, cello, contrabajo, saxo, clarinete, trompeta, trombón, flauta traversa y bandoneón. Además, el Conservatorio ofrece talleres anuales de bajo eléctrico, acordeón a piano, batería, y espacios corales destinados a adultos, adolescentes, niñas y niños. También se dicta el taller de teclado rock, orientado a explorar el instrumento desde un enfoque tímbrico dentro de la producción musical.

La institución mantiene abierta la convocatoria a trombonistas, trompetistas, saxofonistas y cantantes interesados en integrar la RM Jazz Orquesta, proyecto que reúne a músicos de diversos niveles en una experiencia de formación y práctica en conjunto.

De manera complementaria, y en articulación con el CFP Pergamino, se dictará el “Curso de Luthier Reapador de Instrumentos de Cuerdas Pulsadas”. Para consultas e inscripciones, comunicarse al 2477 453828.

Los horarios de atención en diciembre son de 9:00 a 19:00. Para más información, se invita a la comunidad a acercarse a la sede de San Martín 621, llamar al 442408 o comunicarse por WhatsApp al 2477-363842.

