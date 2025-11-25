martes 25 de noviembre de 2025
    • Cultura y educación

    Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre

    La oferta educativa del Conservatorio de Múisca Pergamino está dirigida a niños, jóvenes y adultos a partir de los 9 años, con una amplia variedad de instrumentos.

    25 de noviembre de 2025 - 12:48
    El Conservatorio de Música Pergamino  invita a niños, jóvenes y adultos a sumarse a su formación musical.

    El Conservatorio de Música Pergamino  invita a niños, jóvenes y adultos a sumarse a su formación musical.

    ARCHIVO
    El joven cantante Franco Torqui, representante de la nueva generación del tango, se destacó en Bienvenidos a ganar.
    Cultura y espectáculos

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9
    Rula Rusa, formación de amplia trayectoria en la escena regional.
    Cultura y espectáculos

    Rock en el Ferro: a puro sonido local en el anfiteatro de Sarmiento y España

    La oferta educativa está dirigida a niños, jóvenes y adultos a partir de los 9 años, con una amplia variedad de instrumentos para estudiar: piano, guitarra, violín, viola, cello, contrabajo, saxo, clarinete, trompeta, trombón, flauta traversa y bandoneón. Además, el Conservatorio ofrece talleres anuales de bajo eléctrico, acordeón a piano, batería, y espacios corales destinados a adultos, adolescentes, niñas y niños. También se dicta el taller de teclado rock, orientado a explorar el instrumento desde un enfoque tímbrico dentro de la producción musical.

    La institución mantiene abierta la convocatoria a trombonistas, trompetistas, saxofonistas y cantantes interesados en integrar la RM Jazz Orquesta, proyecto que reúne a músicos de diversos niveles en una experiencia de formación y práctica en conjunto.

    De manera complementaria, y en articulación con el CFP Pergamino, se dictará el “Curso de Luthier Reapador de Instrumentos de Cuerdas Pulsadas”. Para consultas e inscripciones, comunicarse al 2477 453828.

    Los horarios de atención en diciembre son de 9:00 a 19:00.

    Para más información, se invita a la comunidad a acercarse a la sede de San Martín 621, llamar al 442408 o comunicarse por WhatsApp al 2477-363842.

    El joven cantante Franco Torqui, representante de la nueva generación del tango, se destacó en Bienvenidos a ganar.
    Cultura y espectáculos

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9

    El Conservatorio de Música Pergamino  invita a niños, jóvenes y adultos a sumarse a su formación musical.
    Cultura y educación

    Amplia oferta y nuevas propuestas: el Conservatorio de Música Pergamino inscribe en diciembre

    El joven cantante Franco Torqui, representante de la nueva generación del tango, se destacó en Bienvenidos a ganar.
    Cultura y espectáculos

    Un talento que crece: Franco Torqui brilló en el programa Bienvenidos a ganar en Canal 9