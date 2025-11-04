Cruce violento entre vecinos por un perro atropellado en Pergamino

Una discusión derivada del atropello de un perro terminó en una pelea entre dos vecinos en la zona norte de Pergamino, quienes se acusaron mutuamente por agresiones y amenazas. El conflicto, ocurrido el lunes por la noche, motivó la intervención policial y la formación de dos causas penales con igual carátula: lesiones leves y amenazas.

Según las actuaciones radicadas en la Comisaría Tercera, el incidente comenzó alrededor de las 20:00 cuando un hombre de 81 años circulaba en su automóvil gris por calles del barrio y accidentalmente atropelló al perro de su vecino, un hombre de 64 años domiciliado a pocas cuadras. El conductor, según la versión del denunciante, habría continuado la marcha sin detenerse.

Al advertir lo sucedido, el dueño del animal tomó su motocicleta y salió a su encuentro para recriminarle el hecho. De acuerdo con su denuncia, el intercambio verbal se tornó rápidamente violento y terminó con un golpe de puño en el rostro y amenazas de parte del automovilista, quien luego se retiró del lugar.

Sin embargo, el propio conductor del vehículo presentó también una denuncia horas más tarde, en la que relató una versión opuesta: sostuvo que fue perseguido por el dueño del perro y que, durante la discusión, éste lo habría empujado, haciéndolo caer al suelo, además de recibir amenazas.

Ambos episodios fueron comunicados a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, que inició las actuaciones correspondientes bajo la misma carátula.

Las lesiones sufridas por ambos vecinos fueron catalogadas como leves, y se aguarda la producción de las pericias médicas y testimoniales que permitan esclarecer las circunstancias del altercado.

El hecho generó comentarios en el barrio, donde los vecinos lamentaron que una situación evitable —originada por el atropello accidental de un animal— haya terminado en agresiones físicas y denuncias cruzadas.

Fuentes policiales indicaron que no se registraron detenciones y que la causa continuará su curso judicial para determinar responsabilidades.