Allanaron una vivienda por el robo en la Escuela de barrio Belgrano y secuestran armas, drogas y dinero

Un amplio operativo policial permitió avanzar en la investigación por el robo al edificio educativo que comparten la Primaria 42 y la Secundaria 16, en el barrio Belgrano . En allanamientos ordenados por la Justicia se recuperaron elementos sustraídos y fue aprehendido un hombre de 39 años.

El despliegue policial se concretó en el marco de la causa judicial instruida por la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Pergamino, que investiga el robo ocurrido durante la madrugada del miércoles en el establecimiento educativo ubicado en avenida Barrancas del Paraná al 2200, esquina Solís.

Tal como informaron desde la Jefatura Departamental de Pergamino, la denuncia fue radicada por una docente de 47 años, secretaria de la Escuela Primaria 42 , quien tomó conocimiento del hecho alrededor de las 10:00. Según relató, autores ignorados violentaron ventanas del sector del patio trasero para ingresar al edificio.

Del interior del inmueble sustrajeron dos parlantes de pie, un parlante pequeño, un taladro, un termo marca Stanley, dos micrófonos, dinero en efectivo perteneciente a la cooperadora —sin poder precisar el monto—, un proyector portátil y dos netbooks, sin recordar marcas ni modelos.

Tras la denuncia, el fiscal interviniente dispuso una serie de medidas, entre ellas el relevamiento vecinal, la búsqueda de registros fílmicos en cámaras de seguridad de la zona y la intervención de personal de Policía Científica para el levantamiento de rastros.

Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas por la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), este jueves por la noche se solicitaron dos allanamientos. El primero se llevó a cabo en un domicilio de calle Niñas de Ayohuma, con resultado negativo, aunque se identificó a dos mujeres y tres hombres.

El segundo procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Campichuelo, donde los efectivos secuestraron dos parlantes, un termo, dos pavas eléctricas y tres micrófonos, elementos compatibles con los denunciados como robados del establecimiento educativo.

Durante el operativo, además, se halló un revólver calibre 22 con dos municiones en su tambor, ocho envoltorios de cocaína con un peso total de cinco gramos y una suma de 65.000 pesos en efectivo.

Como consecuencia del procedimiento, fue aprehendido un hombre de 39 años, morador del domicilio y sindicado como presunto autor del robo. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Pergamino Segunda, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La Fiscalía N° 6, a cargo de la investigación por el robo al edificio escolar, es subrogada por el fiscal Fernando Pertierra, mientras que la Fiscalía N° 9, conducida por el fiscal Juan Tomás Godoy, interviene en las actuaciones relacionadas con el secuestro de estupefacientes y el arma de fuego.

Los sospechosos residen cerca del edificio escolar que fue blanco del robo esta semana. La pesquisa policial y judicial estuvo rondando el mismo barrio Belgrano para encontrar a los sospechosos.