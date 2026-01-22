viernes 23 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Allanaron una vivienda por el robo en la Escuela de barrio Belgrano y secuestran armas, drogas y dinero

    La Policía recuperó parte de lo robado en la escuela del barrio Belgrano y detuvo a un hombre de 39 años. También hallaron un arma y cocaína.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    22 de enero de 2026 - 23:11
    El revólver que le secuestraron al sospechoso en el allanamiento en el barrio Belgrano.

    El revólver que le secuestraron al sospechoso en el allanamiento en el barrio Belgrano.

    LA OPINION
    Las dosis de cocaína que secuestraron en el allanamiento en la casa del sospechoso por el robo en la Escuela Primaria 42.

    Las dosis de cocaína que secuestraron en el allanamiento en la casa del sospechoso por el robo en la Escuela Primaria 42.

    LA OPINION
    Drogas y dinero secuestrado en el allanamiento en la casa del sospechoso del robo de la Escuela Primaria 42 del barrio Belgrano.

    Drogas y dinero secuestrado en el allanamiento en la casa del sospechoso del robo de la Escuela Primaria 42 del barrio Belgrano.

    LA OPINION
    El parlante que le secuestraron al sospechoso en el allanamiento en el barrio Belgrano.

    El parlante que le secuestraron al sospechoso en el allanamiento en el barrio Belgrano.

    LA OPINION
    El equipo de música que le secuestraron al sospechoso en el allanamiento en el barrio Belgrano.

    El equipo de música que le secuestraron al sospechoso en el allanamiento en el barrio Belgrano.

    LA OPINION

    Un amplio operativo policial permitió avanzar en la investigación por el robo al edificio educativo que comparten la Primaria 42 y la Secundaria 16, en el barrio Belgrano. En allanamientos ordenados por la Justicia se recuperaron elementos sustraídos y fue aprehendido un hombre de 39 años.

    Lee además
     En las últimas horas se procedió a realizar un allanamiento en una celda de la Unidad Penal 3 ubicada en Av Savio 1072 de San Nicolás, en una celda del pabellón 5. 

    San Nicolás: Allanan una celda en la UP3 por una estafa con la venta de lotes a través de redes sociales
    cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    El despliegue policial se concretó en el marco de la causa judicial instruida por la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Pergamino, que investiga el robo ocurrido durante la madrugada del miércoles en el establecimiento educativo ubicado en avenida Barrancas del Paraná al 2200, esquina Solís.

    Denuncia de la Escuela

    Tal como informaron desde la Jefatura Departamental de Pergamino, la denuncia fue radicada por una docente de 47 años, secretaria de la Escuela Primaria 42, quien tomó conocimiento del hecho alrededor de las 10:00. Según relató, autores ignorados violentaron ventanas del sector del patio trasero para ingresar al edificio.

    Del interior del inmueble sustrajeron dos parlantes de pie, un parlante pequeño, un taladro, un termo marca Stanley, dos micrófonos, dinero en efectivo perteneciente a la cooperadora —sin poder precisar el monto—, un proyector portátil y dos netbooks, sin recordar marcas ni modelos.

    Tras la denuncia, el fiscal interviniente dispuso una serie de medidas, entre ellas el relevamiento vecinal, la búsqueda de registros fílmicos en cámaras de seguridad de la zona y la intervención de personal de Policía Científica para el levantamiento de rastros.

    Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas por la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL), este jueves por la noche se solicitaron dos allanamientos. El primero se llevó a cabo en un domicilio de calle Niñas de Ayohuma, con resultado negativo, aunque se identificó a dos mujeres y tres hombres.

    El segundo procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Campichuelo, donde los efectivos secuestraron dos parlantes, un termo, dos pavas eléctricas y tres micrófonos, elementos compatibles con los denunciados como robados del establecimiento educativo.

    Durante el operativo, además, se halló un revólver calibre 22 con dos municiones en su tambor, ocho envoltorios de cocaína con un peso total de cinco gramos y una suma de 65.000 pesos en efectivo.

    Como consecuencia del procedimiento, fue aprehendido un hombre de 39 años, morador del domicilio y sindicado como presunto autor del robo. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Pergamino Segunda, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

    La Fiscalía N° 6, a cargo de la investigación por el robo al edificio escolar, es subrogada por el fiscal Fernando Pertierra, mientras que la Fiscalía N° 9, conducida por el fiscal Juan Tomás Godoy, interviene en las actuaciones relacionadas con el secuestro de estupefacientes y el arma de fuego.

    Los sospechosos residen cerca del edificio escolar que fue blanco del robo esta semana. La pesquisa policial y judicial estuvo rondando el mismo barrio Belgrano para encontrar a los sospechosos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Allanan una celda en la UP3 por una estafa con la venta de lotes a través de redes sociales

    Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    Ladrón robó ropa deportiva en un local de la Peatonal San Nicolás y escapó en moto ante la vista de empleados

    Investigan el robo de una pistola calibre 38 de una vivienda sin signos de violencia en el barrio Acevedo

    En Colón detuvieron a un "tranza" que vendía drogas a domicilio a través del sistema delivery

    Un sujeto denunció una presunta estafa millonaria e hizo desplegar los móviles policiales a un comercio

    Grave robo y vandalismo en la Primaria 42 y Secundaria 16: destrozos y faltante de equipamiento escolar

    Violento robo en el barrio La Amalia: maniataron y golpearon a un adulto mayor para robarle todos sus ahorros

    Millonaria estafa a un comercio: sustrajeron más de 10 millones de pesos mediante una maniobra informática

    Violento choque por alcance entre un auto y un camión en la Ruta 8 a la altura de Colón

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El revólver que le secuestraron al sospechoso en el allanamiento en el barrio Belgrano.

    Allanaron una vivienda por el robo en la Escuela de barrio Belgrano y secuestran armas, drogas y dinero

    Por Alfonso Godoy
    Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    El ladrón escapó con la indumentaria sustraída por más que se activaron los sensores, pero abordó una moto para escapar antes que lograran interceptarlo los empleados del local.

    Ladrón robó ropa deportiva en un local de la Peatonal San Nicolás y escapó en moto ante la vista de empleados

    Javier Gallardo, el inspector de Tránsito municipal que tomó el control de la situación y logró sacar el camión que quedó trabado en una encrucijada del microcentro.

    Un agente de Tránsito tomó el volante y logró destrabar un camión atascado casi una hora en el microcentro

    El camión quedó sin margen de maniobra y el chofer requirió asistencia de transeúntes y automovilistas.

    Un camión con semiacoplado quedó atascado en pleno microcentro y generó demoras en el tránsito