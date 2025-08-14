jueves 14 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Dos detenidos en un allanamiento en San Nicolás, con secuestro de droga, dinero y objetos robados

    En el Barrio 9 de Julio, la policía de San Nicolás detuvo a dos hombres y secuestró cocaína, dinero y pertenencias robadas durante un allanamiento.

    14 de agosto de 2025 - 11:15
    Detenido dos sujetos en San Nicolás tras robo y agresión a una joven.

    Detenido dos sujetos en San Nicolás tras robo y agresión a una joven.

    LaOpinion

    En un operativo realizado en el Barrio 9 de Julio de San Nicolás, personal policial detuvo a dos hombres de 31 y 27 años y secuestró droga, dinero y elementos robados, en el marco de una investigación por una denuncia de parte de una joven de 26 años.

    Lee además
    Extinguieron las llamas de un automóvil en un hotel céntrico en San Nicolás.

    Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido
    El grupo de HECHOS en San Antonio de Areco

    Manuel Passaglia: "San Antonio de Areco puede estar mejor"

    La víctima del hecho había detallado que mientras vivía temporalmente en una vivienda de calle M. Benítez al 700, fue agredida y despojada de sus pertenencias por los moradores.

    Al regresar al día siguiente para recuperar sus objetos, descubrió que habían sido vendidos o intercambiados por estupefacientes. Con esta información, el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda inició tareas investigativas y obtuvo dos órdenes de allanamiento.

    Allanamiento positivo tras dar con los individuos responsables

    Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un domicilio de calle Rademil al 900, donde se secuestraron prendas de vestir de la víctima, 15 envoltorios con clorhidrato de cocaína, elementos de corte, tijeras, tres balanzas de precisión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

    Los detenidos quedaron a disposición de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás.

    Temas
    Seguí leyendo

    Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido

    Manuel Passaglia: "San Antonio de Areco puede estar mejor"

    DDI San Nicolás detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestró cocaína valuada en más de $5 millones

    El Concejo Deliberante de San Nicolás debatirá el futuro del plan Procrear y pedidos de informes

    Detienen a un hombre en la zona oeste de San Nicolás, acusado de robar un celular a un jubilado

    ¿Qué municipios son y qué se elige en la Segunda Sección Electoral?

    San Nicolás: detienen a un prófugo acusado de vender estupefacientes en la zona sur

    Detenida en San Nicolás una mujer por el robo de ladrillos en una casa abandonada

    Suspenden la Peregrinación Rosario – San Nicolás 2025 por motivos de fuerza mayor

    San Nicolás: detienen a un mayor y un menor por robo de cables que afectó un semáforo en Ruta 188

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Extinguieron las llamas de un automóvil en un hotel céntrico en San Nicolás.

    Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Más que una labor artesanal, la propuesta se convirtió en un puente de solidaridad.

    Tejiendo esperanza en Pergamino: manos solidarias para pacientes oncológicos
    La idea es que las familias puedan compartir un momento de alegría, música y encuentro en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

    Jugar, reír y soñar: gran festejo del Día del Niño en el Parque Belgrano

    Argentino, luego de ganar el Apertura de la APB, debuta este viernes de visitante en Chivilcoy.
    Básquet

    Pergamino salta a la cancha en el Torneo Pre Federal con tres equipos

    Banco Macro, Incluyeme.com y la UTN impulsan oportunidades de empleo para personas con discapacidad

    Banco Macro, Incluyeme.com y la UTN impulsan oportunidades de empleo para personas con discapacidad

    Extinguieron las llamas de un automóvil en un hotel céntrico en San Nicolás.

    Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido