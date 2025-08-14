Dos detenidos en un allanamiento en San Nicolás, con secuestro de droga, dinero y objetos robados

Detenido dos sujetos en San Nicolás tras robo y agresión a una joven. LaOpinion

En un operativo realizado en el Barrio 9 de Julio de San Nicolás, personal policial detuvo a dos hombres de 31 y 27 años y secuestró droga, dinero y elementos robados, en el marco de una investigación por una denuncia de parte de una joven de 26 años.

La víctima del hecho había detallado que mientras vivía temporalmente en una vivienda de calle M. Benítez al 700, fue agredida y despojada de sus pertenencias por los moradores.

Al regresar al día siguiente para recuperar sus objetos, descubrió que habían sido vendidos o intercambiados por estupefacientes. Con esta información, el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda inició tareas investigativas y obtuvo dos órdenes de allanamiento.

Allanamiento positivo tras dar con los individuos responsables Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un domicilio de calle Rademil al 900, donde se secuestraron prendas de vestir de la víctima, 15 envoltorios con clorhidrato de cocaína, elementos de corte, tijeras, tres balanzas de precisión, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Los detenidos quedaron a disposición de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás.

Compartí esta nota en redes sociales:





