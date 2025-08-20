miércoles 20 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Operación Mamushka: allanamiento en Pergamino por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil

    Un sujeto de 24 años intentó ocultar, en sus partes íntimas, un teléfono celular con imágenes pornográficas de niños al irrumpir la Policía.

    20 de agosto de 2025 - 15:49
    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    LA OPINION
    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    LA OPINION
    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    LA OPINION
    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    LA OPINION

    Un sujeto de 24 años fue aprehendido en la mañana de este miércoles en un operativo encabezado por la Fiscalía Nº 3 y el Departamento de Cibercrimen de Pergamino. En el procedimiento se secuestró una gran cantidad de dispositivos con archivos vinculados a la explotación sexual de menores de edad.

    Lee además
    Los encuentros se desarrollarán todos los martes de 14:00 a 15:30, a partir del 26 de agosto en el Galpón de Juventud de Parque Belgrano.

    Taller grupal en Pergamino: un espacio para acompañar desde la salud mental
    Para este miércoles, se prevén ráfagas del suroeste que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.

    Tras los 100 milímetros de lluvia, Pergamino amaneció con sol y fuertes ráfagas de viento

    La investigación se originó a partir de un reporte internacional remitido desde Estados Unidos que alertó sobre actividades sospechosas de distribución de material de abuso sexual infantil en la región. A partir de esa información, la Fiscalía Nº 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, junto con el Departamento de Cibercrimen coordinado por José María Cifuentes, desarrollaron una exhaustiva tarea investigativa que derivó en el allanamiento concretado en una vivienda céntrica de Pergamino.

    La medida judicial fue autorizada por el Juzgado de Garantías que conduce César Solazzi, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, y se llevó adelante con la intervención de la División Unidad Operativa Federal Pergamino de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del comisario Ezequiel Mazzollini.

    El procedimiento y la aprehensión por grooming

    Durante el operativo, los efectivos secuestraron numerosos dispositivos electrónicos —entre ellos computadoras, discos externos, tablets y teléfonos celulares— que contenían una gran cantidad de material de explotación sexual infantil. En el lugar fue aprehendido un joven de 24 años, sospechado de ser quien distribuía y almacenaba estos archivos en distintas plataformas digitales.

    El imputado permanecerá detenido hasta tanto sea indagado en la sede de la Fiscalía, audiencia que se realizará en las próximas horas. Desde el Ministerio Público se anticipó que el cúmulo de pruebas reunidas hasta el momento constituye un cuadro de gravedad para el avance de la causa.

    Un hallazgo insólito en el operativo

    Al momento de la irrupción de los investigadores, el sospechoso intentó ocultar uno de sus teléfonos celulares en sus partes íntimas. El dispositivo fue igualmente incautado y, tras un primer análisis, se comprobó que contenía gran cantidad de material prohibido, lo que refuerza el peso probatorio de la investigación.

    ¿Por qué se denominó “Operación Mamushka”?

    La investigación fue bautizada como “Operación Mamushka” en alusión a las tradicionales muñecas rusas que guardan en su interior otras figuras más pequeñas. Según explicaron fuentes del caso, el nombre refleja el modo en que el sospechoso organizaba y ocultaba sus archivos: a través de sucesivas capas de dispositivos, carpetas y métodos de disimulo que dificultaban la detección del material ilícito.

    Los investigadores señalaron también que entre los registros hallados se encontraron inscripciones en ruso y vínculos con usuarios que operaban en distintas redes internacionales, lo que da cuenta de la complejidad del entramado digital que manejaba el acusado.

    Un delito en expansión

    Las autoridades remarcaron la importancia del operativo por la magnitud del material incautado y la modalidad de acción del imputado. Desde la Fiscalía se subrayó la necesidad de fortalecer las políticas de persecución penal en torno a los delitos informáticos relacionados con el grooming y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, prácticas que en los últimos años han adquirido un crecimiento sostenido debido al uso masivo de las tecnologías de comunicación.

    En este sentido, el caso refuerza la relevancia de la cooperación internacional y del trabajo especializado de las divisiones de cibercrimen, que permiten rastrear redes delictivas transnacionales que operan en internet.

    Temas
    Seguí leyendo

    Taller grupal en Pergamino: un espacio para acompañar desde la salud mental

    Tras los 100 milímetros de lluvia, Pergamino amaneció con sol y fuertes ráfagas de viento

    José Rasuk:"Vamos a dejar todo para poder ingresar a la Copa"

    "Que la discapacidad no te sea indiferente": la consigna que une a Pergamino en un día clave para la Ley de Emergencia

    Julia Riera cayó en la primera ronda de la qualy del US Open

    Que hablen otras partes de mí se presenta por única vez en Pergamino

    Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas

    Lanzaron los Juegos Cacho Bustos con un nuevo formato y más inclusión

    Douglas inició una nueva etapa con Sebastián Cejas como DT

    Con 90 milímetros registrados, Pergamino vive un martes pasado por agua

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Allanamiento, secuestro de armas y un detenido por amenazas en San Pedro

    Allanamiento, secuestro de armas y un detenido por amenazas en San Pedro

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: ¿Hacia dónde va el mundo? Perspectivas desde el Sur Global
    Ciclo de charlas

    Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: "¿Hacia dónde va el mundo? Perspectivas desde el Sur Global"
    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    Operación Mamushka: allanamiento en Pergamino por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil

    La Anmat reveló que se confundió y confirmó que en el tomate Marolio no había gusanos

    La Anmat reveló que se confundió y confirmó que en el tomate Marolio no había gusanos

    Baradero: desagües tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia
    Infraestructura en Baradero

    Baradero: desagües pluviales tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia

    Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios

    Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios