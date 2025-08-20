Operación Mamushka: allanamiento en Pergamino por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil

El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

Un sujeto de 24 años fue aprehendido en la mañana de este miércoles en un operativo encabezado por la Fiscalía Nº 3 y el Departamento de Cibercrimen de Pergamino . En el procedimiento se secuestró una gran cantidad de dispositivos con archivos vinculados a la explotación sexual de menores de edad .

La investigación se originó a partir de un reporte internacional remitido desde Estados Unidos que alertó sobre actividades sospechosas de distribución de material de abuso sexual infantil en la región. A partir de esa información, la Fiscalía Nº 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, junto con el Departamento de Cibercrimen coordinado por José María Cifuentes, desarrollaron una exhaustiva tarea investigativa que derivó en el allanamiento concretado en una vivienda céntrica de Pergamino.

La medida judicial fue autorizada por el Juzgado de Garantías que conduce César Solazzi, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, y se llevó adelante con la intervención de la División Unidad Operativa Federal Pergamino de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del comisario Ezequiel Mazzollini.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron numerosos dispositivos electrónicos —entre ellos computadoras, discos externos, tablets y teléfonos celulares— que contenían una gran cantidad de material de explotación sexual infantil. En el lugar fue aprehendido un joven de 24 años, sospechado de ser quien distribuía y almacenaba estos archivos en distintas plataformas digitales.

El imputado permanecerá detenido hasta tanto sea indagado en la sede de la Fiscalía, audiencia que se realizará en las próximas horas. Desde el Ministerio Público se anticipó que el cúmulo de pruebas reunidas hasta el momento constituye un cuadro de gravedad para el avance de la causa.

Un hallazgo insólito en el operativo

Al momento de la irrupción de los investigadores, el sospechoso intentó ocultar uno de sus teléfonos celulares en sus partes íntimas. El dispositivo fue igualmente incautado y, tras un primer análisis, se comprobó que contenía gran cantidad de material prohibido, lo que refuerza el peso probatorio de la investigación.

¿Por qué se denominó “Operación Mamushka”?

La investigación fue bautizada como “Operación Mamushka” en alusión a las tradicionales muñecas rusas que guardan en su interior otras figuras más pequeñas. Según explicaron fuentes del caso, el nombre refleja el modo en que el sospechoso organizaba y ocultaba sus archivos: a través de sucesivas capas de dispositivos, carpetas y métodos de disimulo que dificultaban la detección del material ilícito.

Los investigadores señalaron también que entre los registros hallados se encontraron inscripciones en ruso y vínculos con usuarios que operaban en distintas redes internacionales, lo que da cuenta de la complejidad del entramado digital que manejaba el acusado.

Un delito en expansión

Las autoridades remarcaron la importancia del operativo por la magnitud del material incautado y la modalidad de acción del imputado. Desde la Fiscalía se subrayó la necesidad de fortalecer las políticas de persecución penal en torno a los delitos informáticos relacionados con el grooming y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, prácticas que en los últimos años han adquirido un crecimiento sostenido debido al uso masivo de las tecnologías de comunicación.

En este sentido, el caso refuerza la relevancia de la cooperación internacional y del trabajo especializado de las divisiones de cibercrimen, que permiten rastrear redes delictivas transnacionales que operan en internet.