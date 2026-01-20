Alerta en Ramallo: hallan un presunto artefacto explosivo en el Parque Comirsa

Un alerta al 911 por un presunto artefacto explosivo en una fábrica del Parque Comirsa activó un operativo preventivo en Villa General Savio.

Un llamado de emergencia al 911 generó este lunes un amplio despliegue preventivo en una fábrica ubicada dentro del Parque Comirsa, en jurisdicción de Villa General Savio, partido de Ramallo . El aviso advertía sobre la posible presencia de un artefacto explosivo, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y la intervención de personal especializado.

La denuncia fue recibida durante la mañana y movilizó al personal del Puesto de Vigilancia de Villa General Savio, que acudió rápidamente al lugar señalado. Tras una primera evaluación visual, se procedió a aislar el sector como medida preventiva y se dio intervención a las fuerzas con competencia específica en este tipo de situaciones.

El procedimiento se desarrolló sin evacuaciones masivas, aunque se extremaron las precauciones para resguardar a los trabajadores y al entorno industrial del predio, uno de los polos fabriles más importantes de la región.

En el lugar trabajaron peritos en explosivos del Cuerpo de Bomberos de San Nicolás, quienes realizaron las tareas técnicas correspondientes. Tras el análisis, determinaron que el objeto hallado no representaba peligro alguno, ya que carecía de carga y de mecanismos de detonación.

Según se informó, se trataba de una maqueta de mortero, compuesta únicamente por una estructura exterior hueca, sin funcionalidad operativa, que era utilizada como material de descarte o chatarra dentro del ámbito industrial.

Intervención de la fiscalía y cierre del procedimiento

El elemento fue secuestrado de manera preventiva y se notificó a la Ayudantía Fiscal de Ramallo, que tomó conocimiento del hecho. Una vez confirmada la condición inerte del objeto, la fiscalía resolvió prescindir de actuaciones judiciales.

Desde las autoridades destacaron la rápida respuesta ante la alerta y remarcaron la importancia de activar los protocolos ante cualquier situación sospechosa, aun cuando luego se compruebe que no existe un riesgo real para la comunidad.