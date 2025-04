Alejandro Escudero: la familia no tiene contacto desde hace más de un mes y se encontraría en Pergamino

Adriana, la madre, contó: “Lo estamos buscando desde el 25 de marzo, él el 19 de marzo perdió contacto con todos , no le llegan mensajes al celular, lo que suponemos que lo perdió, se lo robaron o no sé. Y desde ese momento hicimos todas las denuncias policiales , está la policía de Junín de Arrecifes de Pergamino, buscándolo. Él salió de Salto, provincia de Buenos Aires, y su averiguación de paradero está denunciada en Mar del Plata, que es de donde somos originarios todos, y en Salto, en Arrecifes, en Junín y en Pergamino. Acá, la fiscalía de Mar del Plata, encabeza la instrucción judicial coordinando con las fuerzas policiales y judiciales de los distritos que pueda haber atravesado en su itinerario”, detalló la familiar.

“Estamos buscando en Pergamino porque el último contacto que hizo con su ex novia, que fue el 19 de marzo, en la ciudad de Salto, le dijo que se iba a ir hacia Pergamino. Pero no sabemos si llegó. Allí es donde perdimos el contacto”, expresó la mamá. “Estamos buscando en Pergamino porque el último contacto que hizo con su ex novia, que fue el 19 de marzo, en la ciudad de Salto, le dijo que se iba a ir hacia Pergamino. Pero no sabemos si llegó. Allí es donde perdimos el contacto”, expresó la mamá.

Alejandro Escudero es buscado por su familia que hizo un flyer para compartir su imagen en los medios de las ciudades que puede haber visitado para que los vecinos de las localidades puedan colaborar con información si lo han visto o conocen su paradero.