Con autoridad: José Rasuk logró su primer triunfo en el TC Pista Pick Up

Con una actuación contundente, José Rasuk se quedó con su primer triunfo en el TC Pista Pick Up al imponerse este fin de semana en la sexta fecha del calendario disputada en el Autódromo de San Nicolás . El piloto pergaminense, que corre con la Ford Ranger del equipo Coiro Competición , fue protagonista desde el sábado, cuando marcó la pole position, y el domingo dominó de punta a punta la final.

“Pepe” Rasuk fue el más rápido en clasificación con un tiempo de 1m. 30s. 733/1.000 , superando por apenas 42 milésimas a Juan Sebastián Gallo (Volkswagen Amarok), líder del campeonato, lo que le permitió largar desde la primera posición en la final.

En la carrera, que tuvo una duración de 13 vueltas en lugar de las 14 previstas por el límite reglamentario de tiempo, Rasuk resistió los ataques iniciales de Gallo y luego de Thomas Micheloud (Ford Ranger). El momento clave llegó con la salida del auto de seguridad en la sexta vuelta, que neutralizó la diferencia que había construido el pergaminense. Sin embargo, en el relanzamiento, “La Saeta de Pergamino” se mantuvo firme, contuvo a sus perseguidores y estiró la ventaja a dos segundos sobre Benjamín Ochoa (Ford Ranger), que fue suficiente para recibir la bandera a cuadros en la primera posición.

Con esta victoria, Rasuk suma 165 puntos en el campeonato y escaló al sexto lugar, pese a no haber disputado la primera fecha del año. Cuando falta una fecha para el cierre de la Etapa Regular , mantiene intactas sus chances de luchar por el título que se pondrá en juego en el Play Off (cuatro fechas).

José Rasuk 2

José Rasuk: “Fin de semana redondo”

Tras la victoria, Rasuk no ocultó su entusiasmo: “Fin de semana redondo, la camioneta estuvo siempre estable. En los entrenamientos anduvimos bien y en la clasificación salió bien la vuelta, incluso podría haber mejorado una o dos décimas, pero alcanzó para la pole”, explicó.

Respecto a la final, agregó: “En la largada Gallo me presionó, después Micheloud, pero aproveché la pelea atrás para hacer una luz. En el relanzamiento, Micheloud me presionó un poco pero me concentré en mi ritmo, que era rápido, y eso sirvió para ganar la carrera”. Por último agradeció “al Coiro Competición, a Cristian Kissling, al ‘Chino’ Martínez por el motor, a mi familia y a mi papá especialmente, a Gesagro, a Keh-Com YPF y a toda la gente de Pergamino. Vamos a ir por más”.

José Rasuk 3

La próxima cita del TC Pista Pick Up será el 31 de agosto en el Autódromo de Río Cuarto, donde se definirá la Etapa Regular. Con confianza y resultados que lo avalan, José Rasuk promete poner la mira en seguir escalando posiciones.