lunes 18 de agosto de 2025
    • San Nicolás: detuvieron a un hombre por amenazar a su madre y tenía una orden de captura activa

    Un hombre de 37 años fue detenido en San Nicolás tras amenazar a su madre. Pesaba sobre él una orden de captura por robo agravado con efracción.

    18 de agosto de 2025 - 10:00
    Detenido un hombre por amenaza a su madre y con pedido de captura en San Nicolás.

    Detenido un hombre por amenaza a su madre y con pedido de captura en San Nicolás.

    LaOpinion

    Un hombre de 37 años fue detenido este domingo en la intersección de Piñero y Las Palmas, en San Nicolás, luego de haber amenazado de muerte a su madre de 62 años en una vivienda ubicada en calle Otero al 1150.

    La víctima fue asistida y trasladada al Centro Municipal de Salud Familiar (CMYF), mientras que el agresor quedó bajo custodia policial.

    Lo identifican y comprueban que tenia pedido de captura por Robo

    Durante su identificación, los efectivos confirmaron que el detenido tenía una orden de captura activa desde el 21 de mayo, solicitada por el Juzgado de Garantías N° 1 de San Nicolás, en el marco de una causa por robo agravado con efracción.

    La investigación quedó a cargo de la UFI y J N° 03 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y que el acusado permanezca alojado a disposición de la Justicia.

