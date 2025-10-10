viernes 10 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Acuerdo histórico: YPF y ENI invertirán en Vaca Muerta para exportar 12 millones de toneladas de GNL

    YPF y la italiana ENI firmaron un acuerdo en Olivos para exportar GNL desde Vaca Muerta. La inversión proyectada es la mayor en la historia de Argentina.

    10 de octubre de 2025 - 10:48
    Milei y autoridades de YPF y ENI

    Milei y autoridades de YPF y ENI

    @OPRArgentina

    El Presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos encabezaron este jueves una reunión en Olivos con autoridades de YPF y la petrolera italiana ENI, en el marco de la firma de un acuerdo histórico para el desarrollo de un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta hacia el mundo.

    Lee además
    Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una reunión de gabinete el 9 de octubre de 2025.

    Terminamos la guerra": Israel ratifica el plan de paz con Hamas. Cuenta regresiva para liberar rehenes
    Scott Bessent

    Bessent confirmó el auxilio financiero: acuerdan un swap por US$20.000 millones

    El proyecto energético más ambicioso de América Latina

    El acuerdo entre YPF y ENI, la energética de bandera italiana, contempla la exportación de 12 millones de toneladas anuales de GNL provenientes de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de shale gas del planeta.

    Se trata de la inversión más grande en la historia económica de Argentina. Según fuentes oficiales, podría generar hasta 20.000 millones de dólares anuales, ubicando al país entre los principales actores del mercado energético global.

    Reunión clave en Olivos

    El encuentro en la Residencia Presidencial de Olivos contó con la presencia del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el CEO global de ENI, Claudio Descalzi, acompañados por sus respectivas comitivas.

    Durante la reunión se destacó la importancia de contar con un marco de estabilidad y apertura económica para atraer inversiones de largo plazo en el sector energético.

    Una señal al mundo: “Más libertad es más trabajo”

    El Gobierno Nacional celebró el acuerdo como un símbolo del rumbo económico que busca consolidar la administración libertaria. “Un país abierto al mundo y con mayor libertad es más riqueza y más trabajo para todos los argentinos”, aseguraron fuentes oficiales tras la reunión.

    El proyecto se enmarca en la estrategia de convertir a la Argentina en un hub exportador de energía, aprovechando el potencial de Vaca Muerta y el creciente interés internacional en diversificar fuentes de provisión energética.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oprargentina/status/1976644518339326349?s=46&partner=&hide_thread=false
    Temas
    Seguí leyendo

    Terminamos la guerra": Israel ratifica el plan de paz con Hamas. Cuenta regresiva para liberar rehenes

    Bessent confirmó el auxilio financiero: acuerdan un swap por US$20.000 millones

    Luis Caputo vuelve de EEUU y crecen las expectativas por anuncios económicos

    El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja

    Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso, pero el libertario lo desmintió

    Una camioneta, sangre y un detenido: las pistas detrás del crimen de la joven de 22 años en Entre Ríos

    Se conoció el video de "Pequeño J" con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    El comunicado de Boca Juniors sobre la salud de Russo: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento"

    Revelan que "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    Habló Diego Santilli tras ser elegido por Milei para reemplazar a Espert en Provincia

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La explosión dentro del edificio educativo generó la intervención pericial de especialistas de Explosivos, de Bomberos y Científica de la Policía.

    Explosión en Rancagua: el fiscal ordenó pericias de especialistas de explosivos, Bomberos y Científica

    Viernes 10 de octubre - Versión PDF

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras de salud mental

    Zárate: la concejal Alejandra Berni reclama políticas claras en salud mental

    La provincia de Buenos Aires dispuso de un helicóptero para trasladar de urgencia a la niña al Hospital Garrahan de CABA.

    Vuelo sanitario: una niña fue trasladada al Garrahan grave tras la explosión de una experiencia escolar

    Visita del presidente Javier Milei a la planta Sidersa en San Nicolás

    Javier Milei llega a San Nicolás para relanzar la campaña bonaerense de La Libertad Avanza