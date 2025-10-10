viernes 10 de octubre de 2025
    • Sam Altman: "Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei"

    OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención para construir un megacentro de datos en Patagonia por US$2025 mil millones. Altman afirma que será clave para la IA en Argentina.

    10 de octubre de 2025 - 17:26
    Sam Altman y Javier Milei durante las visitas del presidente en San Francisco

    Sam Altman y Javier Milei durante las visitas del presidente en San Francisco

    X Javier Milei

    El CEO de OpenAI, Sam Altman, confirmó hoy la iniciativa Stargate Argentina tras firmar una carta de intención con Sur Energy para construir en la Patagonia un gigantesco centro de datos dedicado a inteligencia artificial. La inversión estimada alcanza los US$20.00025.000 millones, en lo que será el primer proyecto Stargate en América Latina.

    Proyecto estratégico y escala energética

    La alianza entre OpenAI y Sur Energy prevé desarrollar una infraestructura cloud de vanguardia con capacidad inicial de 100 MW y progresiva expansión hasta 500 MW, alimentados íntegramente con energía renovable.

    Según los planes, la construcción arrancará en 2026 y la puesta en marcha parcial llegaría a fines de 2027. El contrato incluye un compromiso de compra de energía por parte de OpenAI.

    Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, iniciativa global de OpenAI para desplegar infraestructura de IA soberana en distintos países, junto con socios locales y gobiernos.

    Altman, Milei y el vínculo local

    Altman señaló que conoció al presidente Javier Milei durante su visita a San Francisco, y desde entonces quedó impresionado con la visión del mandatario sobre el papel de la IA en el crecimiento argentino.

    “Stargate Argentina ayudará a hacer realidad esa visión”, afirmó el CEO estadounidense.

    También rindió homenaje a Matías Trevisano, el ejecutivo argentino que impulsó la negociación con Sur Energy y falleció recientemente. Altman sostuvo que el proyecto “no se haría sin sus esfuerzos”.

    Penetración de IA y futuro nacional

    Según datos de OpenAI, uno de cada tres adultos argentinos usa ChatGPT de manera regular, y el país figura entre los cuatro que más desarrolladores de IA genera en la región.

    La compañía proyecta que el 30% de las empresas ya emplea IA, meta que podría escalar al 70% en los próximos años gracias a Stargate.

    Altman enfatizó que el objetivo del proyecto va más allá de infraestructura: busca poner la IA “en manos de la gente”, acelerar la innovación en las PYMES y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

    Temas
    Dejá tu comentario

