Terminamos la guerra": Israel ratifica el plan de paz con Hamas. Cuenta regresiva para liberar rehenes

Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una reunión de gabinete el 9 de octubre de 2025.

Contexto del acuerdo: luz verde tras meses de guerra: El histórico acuerdo entre Israel y Hamas para avanzar en la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump recibió este jueves un impulso decisivo , tras la aprobación del gabinete israelí liderado por Benjamin Netanyahu . Pese a la resistencia de sectores de ultraderecha, la votación dio el visto bueno al marco que allana el camino para la liberación de los rehenes en Gaza y una retirada parcial del ejército israelí .

Luis Caputo vuelve de EEUU y crecen las expectativas por anuncios económicos

Bessent confirmó el auxilio financiero: acuerdan un swap por US$20.000 millones

Desde Washington, Trump celebró el acuerdo con una frase contundente:

“ Terminamos la guerra ”, dijo en la Casa Blanca, donde lo calificó como “un avance trascendental” que traerá la paz a Medio Oriente.

El presidente estadounidense aseguró que la liberación de los rehenes comenzará entre lunes y martes, y manifestó su intención de estar presente en ese momento.

“Es algo realmente increíble que nadie pensaba posible”, agregó, visiblemente entusiasmado por lo que podría convertirse en su mayor logro diplomático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraeliPM/status/1976414973493641661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976414973493641661%7Ctwgr%5Ec0a28af30ee3e985e1c05150275a9dff80c452e9%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Fel-gabinete-israeli-ratifico-el-plan-de-paz-y-comienza-la-cuenta-regresiva-para-el-inicio-de-la-nid09102025%2F&partner=&hide_thread=false The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Detalles del plan y cronograma

Aprobado el acuerdo, Israel comenzará una retirada táctica hacia la denominada “línea amarilla”, punto clave de contención militar. Dentro de las siguientes 72 horas, Hamas deberá entregar a los rehenes vivos —incluidos tres argentinos— y los cuerpos de al menos 28 personas fallecidas, como parte de lo pactado.

También se contempla:

La liberación de 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua , bajo condición de exilio.

La restitución de los cuerpos de 360 personas designadas por Israel como “terroristas”.

La entrega de 1700 residentes de Gaza y 22 menores detenidos sin vinculación directa con los ataques del 7 de octubre.

Reacciones cruzadas

El jefe del grupo terrorista Hamas en el exilio, Khalil Al-Hayya, aseguró que:

“Hoy declaramos el fin de la guerra y el inicio de un alto el fuego permanente”.

Por su parte, la oficina de Netanyahu se limitó a emitir un comunicado oficial:

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos”.

El acuerdo también contó con el respaldo de Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados especiales de Trump, quienes participaron de la reunión de gabinete israelí en Tel Aviv. Ambos destacaron el “alcance histórico” del entendimiento.