Luis Caputo vuelve de EEUU y crecen las expectativas por anuncios económicos: Los principales funcionarios de Hacienda estuvieron toda la semana negociando con el Departamento del Tesoro de EEUU alternativas para socorrer a la Argentina .

En medio de una creciente expectativa y tras seis días de gestiones en la capital norteamericana, el ministro de Economía, Luis Caputo , y su equipo regresan este viernes a Buenos Aires con el foco puesto en posibles anuncios sobre un salvataje financiero por parte de EE.UU.

Durante la estadía en Washington, el equipo integrado por José Luis Daza (Política Económica) , Pablo Quirno (Finanzas) y Santiago Bausili (BCRA) , mantuvo intensas negociaciones con Scott Bessent , secretario del Tesoro, y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , en una agenda marcada por el hermetismo.

Uno de los instrumentos en discusión es una línea de swap de hasta US$ 20.000 millones , operada a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) . También se evalúa el uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, una alternativa que ya fue utilizada por EE.UU. con Qatar en 2023.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó los contactos con el Tesoro norteamericano y manifestó su esperanza de que “se tomen decisiones en breve”. Incluso deslizó que este “podría ser el último programa del FMI con Argentina”.

Por su parte, Bessent también propuso que el Tesoro norteamericano compre bonos argentinos en dólares y deuda gubernamental en el mercado, una herramienta que, según analistas, podría reducir rápidamente el riesgo país.

Todo este esquema de respaldo financiero forma parte de la estrategia de estabilización del Gobierno de Javier Milei, en medio de la campaña electoral rumbo a los comicios del 26 de octubre. Las medidas buscan frenar las tensiones financieras, contener el tipo de cambio y tranquilizar a los mercados.

En ese contexto, el Gobierno vendió dólares en las últimas jornadas para satisfacer la creciente demanda, provocando la pérdida de depósitos del Tesoro durante siete ruedas consecutivas.

Una eventual confirmación del acuerdo podría anunciarse durante la reunión bilateral entre Milei y Donald Trumpprevista para el próximo martes en la Casa Blanca, donde también se podría incluir un acuerdo arancelario.

El embajador designado por Trump en Buenos Aires, Peter Lamelas, anticipó un “plan de inversiones sin precedentes” por parte de empresas norteamericanas y occidentales si se concreta el respaldo. El Tesoro de EE.UU., por su parte, remarcó que Argentina es un socio estratégico en el hemisferio occidental, justificando así la magnitud del posible auxilio.

Por ahora, no hay precisiones sobre las condiciones que implicaría la ayuda, pero se espera que el regreso de Caputo y su equipo marque el inicio de anuncios clave que definan el rumbo económico del país en un contexto de alta volatilidad y exigencias sociales.