Bessent confirmó el auxilio financiero: acuerdan un swap por US$20.000 millones

Bessent confirmó el auxilio financiero: intervienen en el mercado de cambios y acuerdan un swap por US$20.000 millones: “Solo Estados Unidos puede actuar con rapidez, y actuaremos”, dijo el secretario del Tesoro sobre el auxilio, que llega en un momento crucial para el Gobierno.

Tras cuatro días de negociaciones en la capital estadounidense con el equipo económico liderado por Luis Caputo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent , confirmó que Estados Unidos ya comenzó a intervenir en el mercado cambiario argentino y que se acordó un swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central .

“El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, publicó Bessent en X. El anuncio incluye compras directas de pesos argentinos en el mercado y un fuerte respaldo a la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei.

El presidente Milei celebró la noticia con una foto junto a Caputo en Nueva York: “¡Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina…! ¡Viva la libertad carajo!”. Más tarde, agradeció al secretario del Tesoro por el apoyo y a Donald Trump “por su liderazgo firme”.

En los mercados, la intervención tuvo un impacto inmediato: bajaron todas las cotizaciones del dólar, cayó la brecha cambiaria, y subieron los bonos soberanos (10%) y las acciones (15%).

Detalles del plan: swap, intervención y posible inversión

Bessent explicó que el acuerdo se alcanzó tras “intensas reuniones” con Caputo, donde dialogaron sobre los cambios estructurales en curso, las proyecciones de exportaciones y acumulación de reservas. Una de las medidas ya en marcha es la intervención cambiaria con bancos como Santander, que operó en nombre del Tesoro estadounidense.

En cuanto al swap de divisas por US$20.000 millones, no se revelaron detalles técnicos, pero se estima que podría instrumentarse con Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. La titular del organismo, Kristalina Georgieva, respaldó el anuncio y destacó el “sólido programa económico” del Gobierno argentino.

Además, se habló de incentivos a la inversión norteamericana. Bessent señaló que Estados Unidos busca fortalecer a “socios estratégicos” que promuevan la inversión y el comercio justo, lo que podría abrir la puerta a una oleada de capitales en sectores clave de la economía argentina.

Clave electoral y apoyo político

El acuerdo representa un alivio clave para el Gobierno de Milei en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. Bessent sostuvo que el éxito de las reformas argentinas “es de importancia sistémica” y que una Argentina fuerte y estable “redunda en el interés estratégico de EE.UU.”

En lo político, el Tesoro expresó su interés en la estabilidad de la segunda mitad del mandato de Milei y en el consenso parlamentario tras la conformación del nuevo Congreso.

Dear @secscottbessent,

Please allow me to convey my deepest gratitude for your unwavering support to Argentina.



Your steadfast commitment has been remarkable, and I am profoundly appreciative of the tireless efforts and dedication demonstrated by your exceptional team at the… — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 9, 2025

Tensiones internas en EE.UU. por el plan de ayuda

El anuncio, sin embargo, no estuvo exento de críticas internas en EE.UU. Legisladores demócratas como Chuck Schumer y Elizabeth Warren cuestionaron el uso de fondos para asistir a Argentina, en lugar de destinarlos a políticas sociales internas.

Pese a las tensiones, Bessent aseguró que la ayuda a Argentina debe ser “una prioridad bipartidista” y que Estados Unidos tiene el compromiso de “construir un hemisferio de libertad económica y prosperidad”.

Lo que viene: reuniones clave y nuevas definiciones

Caputo y su equipo regresan hoy a Buenos Aires y volverán a viajar a EE.UU. para participar la semana próxima de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial. Allí podría haber más anuncios, incluyendo acuerdos arancelariosen negociación hace meses.

La reunión entre Milei y Trump del próximo martes en el Salón Oval también aparece como una instancia clave para consolidar esta alianza económica y política que redefine el vínculo entre Argentina y Estados Unidos.