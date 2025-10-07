Se conoció el video de "Pequeño J" con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

Adrián Arribas, fiscal que está a cargo de la investigación del triple crimen de Florencio Varela, confirmó que ‘Pequeño J’ se había reunido con Lara Gutiérrez días antes del triple crimen en el que la mataron junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi.

La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y empezarán los trámites para la extradición

Revelan que "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

El dato surge del registro de una cámara de seguridad en la que se puede ver a Tony Janzen Valverde Victoriano junto a la adolescente de 15 años. La imagen data del 6 de septiembre en un local de comidas rápidas.

Junto a ellos aparecen un hombre y una mujer cuyas identidades todavía no trascendieron.

La captura de video ya se encuentra incluida en la causa y demuestra que el acusado, que está preso en Perú mientras espera su extradición a la Argentina, conocía al menos a una de las víctimas.

La hipótesis del triple crimen

Esto reforzaría la hipótesis de que los crímenes podrían estar vinculados a un robo posterior. En diálogo conLN+,el fiscal detalló que ‘Pequeño J’ y Lara Gutiérrez se vieron en un local de comidas rápidas el 6 de septiembre, menos de dos semanas antes del triple homicidio.

“Sí, esa reunión existió”, afirmó Arribas. Además, señaló que Matías Agustín Ozorio, mano derecha de ‘Pequeño J’, también conocía a por lo menos una de las víctimas. Sin embargo, se negó a declarar tras haber sido detenido en Perú el pasado 30 de septiembre.