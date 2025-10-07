martes 07 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Se conoció el video de "Pequeño J" con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    Una cámara de seguridad registró a la adolescente junto al principal acusado Tony Janzen Valverde Victoriano.

    7 de octubre de 2025 - 19:00
    Pequeño J y Lara Gutierrez

    Adrián Arribas, fiscal que está a cargo de la investigación del triple crimen de Florencio Varela, confirmó que ‘Pequeño J’ se había reunido con Lara Gutiérrez días antes del triple crimen en el que la mataron junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi.

    Lee además
    revelan que pequeno j se reunio con una de las victimas 15 dias antes del triple crimen

    Revelan que "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen
    Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, principal acusado del triple crimen de Florencio Varela.

    La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y empezarán los trámites para la extradición

    El dato surge del registro de una cámara de seguridad en la que se puede ver a Tony Janzen Valverde Victoriano junto a la adolescente de 15 años. La imagen data del 6 de septiembre en un local de comidas rápidas.

    Junto a ellos aparecen un hombre y una mujer cuyas identidades todavía no trascendieron.

    La captura de video ya se encuentra incluida en la causa y demuestra que el acusado, que está preso en Perú mientras espera su extradición a la Argentina, conocía al menos a una de las víctimas.

    La hipótesis del triple crimen

    Esto reforzaría la hipótesis de que los crímenes podrían estar vinculados a un robo posterior. En diálogo conLN+,el fiscal detalló que ‘Pequeño J’ y Lara Gutiérrez se vieron en un local de comidas rápidas el 6 de septiembre, menos de dos semanas antes del triple homicidio.

    “Sí, esa reunión existió”, afirmó Arribas. Además, señaló que Matías Agustín Ozorio, mano derecha de ‘Pequeño J’, también conocía a por lo menos una de las víctimas. Sin embargo, se negó a declarar tras haber sido detenido en Perú el pasado 30 de septiembre.

    Temas
    Seguí leyendo

    Revelan que "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    La Justicia de Perú le dictó la prisión preventiva a "Pequeño J" y empezarán los trámites para la extradición

    De la desaparición de Brenda, Morena y Lara al ensañamiento: cronología del triple crimen de Florencio Varela

    Perú: "Pequeño J" dijo que es inocente y aseguró que trabajaba cosechando arándanos y vendiendo medias

    Triple femicidio narco: este lunes indagarán a dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de "Pequeño J"

    Una camioneta, sangre y un detenido: las pistas detrás del crimen de la joven de 22 años en Entre Ríos

    El comunicado de Boca Juniors sobre la salud de Russo: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento"

    Habló Diego Santilli tras ser elegido por Milei para reemplazar a Espert en Provincia

    Triple crimen: una testigo reveló cómo engañaron a Brenda, Morena y Lara el día que las mataron

    Crimen en Moreno: un nene de 4 años murió asfixiado y su padrastro confesó haberlo matado

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Justicia de Entre Ríos investiga el crimen de Daiana Magalí Mendieta.

    Una camioneta, sangre y un detenido: las pistas detrás del crimen de la joven de 22 años en Entre Ríos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Justicia de Entre Ríos investiga el crimen de Daiana Magalí Mendieta.

    Una camioneta, sangre y un detenido: las pistas detrás del crimen de la joven de 22 años en Entre Ríos
    Se conoció el video de Pequeño J con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    Se conoció el video de "Pequeño J" con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen

    Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

    Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efeméride

    Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino

    Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino