Accidente en el centro de San Nicolás entre moto y auto dejó dos jóvenes heridos leves

Dos jóvenes heridos leves en un accidente de tránsito en San Nicolás. LaOpinion

En las últimas horas del viernes, se produjo un accidente de tránsito se registró en la intersección de Echeverría y Nación, en la zona céntrica de San Nicolás, donde se vieron involucrados una motocicleta y un automóvil.

Los mismos fueron una motocicleta Mondial 110 cc, conducida por un joven de 18 años que viajaba acompañado por un menor de 17, y a un automóvil Chevrolet Astra, guiado por un hombre de 66 años.

Ambulancia del SAME presente pero sin derivar a los heridos Tras un llamado al 911, personal policial acudió al lugar junto con una ambulancia del SAME. Los ocupantes de la moto recibieron asistencia médica en el lugar por lesiones leves, sin necesidad de ser trasladados al hospital.

La causa fue caratulada como “Accidente de tránsito” con intervención de la Comisaría Primera de San Nicolás.

