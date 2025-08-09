sábado 09 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Accidente en el centro de San Nicolás entre moto y auto dejó dos jóvenes heridos leves

    Una moto y un auto chocaron en Echeverría y Nación, San Nicolás. Dos jóvenes de 18 y 17 años sufrieron lesiones leves y fueron asistidos por el SAME.

    9 de agosto de 2025 - 10:10
    Dos jóvenes heridos leves en un accidente de tránsito en San Nicolás.

    Dos jóvenes heridos leves en un accidente de tránsito en San Nicolás.

    LaOpinion

    En las últimas horas del viernes, se produjo un accidente de tránsito se registró en la intersección de Echeverría y Nación, en la zona céntrica de San Nicolás, donde se vieron involucrados una motocicleta y un automóvil.

    Lee además
    Dos sujetos fueron detenidos presentando pedidos de captura activa en San Nicolás.

    San Nicolás: dos hombres con pedidos de captura fueron detenidos en distintos operativos policiales
    Instalación de 1200 cámaras de seguridad, anunciado por Santiago Passaglia en San Nicolás.

    San Nicolás sumará 100 nuevas cámaras y alcanza el récord de videovigilancia por habitante

    Los mismos fueron una motocicleta Mondial 110 cc, conducida por un joven de 18 años que viajaba acompañado por un menor de 17, y a un automóvil Chevrolet Astra, guiado por un hombre de 66 años.

    Ambulancia del SAME presente pero sin derivar a los heridos

    Tras un llamado al 911, personal policial acudió al lugar junto con una ambulancia del SAME. Los ocupantes de la moto recibieron asistencia médica en el lugar por lesiones leves, sin necesidad de ser trasladados al hospital.

    La causa fue caratulada como “Accidente de tránsito” con intervención de la Comisaría Primera de San Nicolás.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: dos hombres con pedidos de captura fueron detenidos en distintos operativos policiales

    San Nicolás sumará 100 nuevas cámaras y alcanza el récord de videovigilancia por habitante

    San Nicolás: detienen a un joven con cocaína y más de $200 mil en efectivo

    Oficializaron las siete listas para las elecciones en San Nicolás, pero bajaron la de Fuerza Patria

    San Nicolás: aprehenden a un hombre en moto con numeración adulterada en Barrio San Francisco

    San Nicolás: aprehenden a dos menores en moto con numeración adulterada

    El Teatro San Nicolás celebra sus 117 años con una gala especial y un show musical el día domingo

    La Municipalidad San Nicolás anunció el boleto gratuito para menores de 12 años durante el Festival Río

    Persisten focos ígneos frente a San Nicolás y Villa Constitución: temor por viviendas isleñas

    Denunció que robaron en su casa de San Nicolás herramientas, electrodomésticos y hasta jaulas con pájaros

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Dos sujetos fueron detenidos presentando pedidos de captura activa en San Nicolás.

    San Nicolás: dos hombres con pedidos de captura fueron detenidos en distintos operativos policiales

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Hospital Zonal de Agudos de Zárate recibirá mobiliario por personas privadas de libertad

    Solidaridad y reinserción: internos de la UN 41 fabricaron bancos para el Hospital Zonal de Agudos de Zárate
    Ecobotellas: el innovador proyecto de los alumnos de sexto año de la Escuela 3 de Baradero para combatir la contaminación

    "Ecobotellas": el proyecto de alumnos de la Escuela 3 de Baradero para combatir la contaminación

    Sábado 9 de agosto - Versión PDF

    El incendio ocurrió este sábado alrededor de las 11:00 en Güiraldes al 1.600.

    Incendio en el barrio José Hernández: una vivienda quedó destruida y un rescatista sufrió graves quemaduras

    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos para mejorar su producción con el programa Provincia en Marcha

    Productores rurales de San Pedro acceden a créditos con el programa Provincia en Marcha