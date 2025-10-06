Habló Diego Santilli tras ser elegido por Milei para reemplazar a Espert en Provincia

Diego Santilli, el dirigente PRO que ahora es el primer candidato de La Libertad Avanza para la Provincia de Buenos Aires

“Tengo que dejar el alma en esta campaña”: Diego Santilli rompió el silencio este lunes, tras ser designado por el presidente Javier Milei como el nuevo cabeza de lista para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de José Luis Espert . El dirigente del PRO , que estaba tercero en la nómina, ahora espera la confirmación de la Justicia Electoral para formalizar el cambio.

Triple crimen: una testigo reveló cómo engañaron a Brenda, Morena y Lara el día que las mataron

En declaraciones a Radio Mitre, Santilli se mostró entusiasmado por el desafío y remarcó: “Quedan más de 15 días de campaña. Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar”.

“Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás. Milei inició un cambio. Fue difícil, pero es el rumbo correcto. Por eso di el paso cuando me consultaron ayer a la tarde”, aseguró.

El exvicejefe de Gobierno porteño respaldó las políticas impulsadas por el oficialismo nacional y, en particular, destacó los esfuerzos del Ministerio de Capital Humano. “Sandra Pettovello terminó con la intermediación de los planes, con los piquetes. Ese es el camino que hay que llevar. Difícil, sin dudas, pero necesario”, sostuvo.

También hizo hincapié en los logros económicos: “Ningún país puede salir adelante sin equilibrio fiscal. Lograr estabilidad, que es lo que logró el Presidente… De todo eso que cambió, falta un montón, y por eso tenemos que seguir luchando”.

El guiño de Milei y las viejas peleas

La designación de Santilli se conoció luego de la renuncia de Espert a encabezar la lista. La noticia fue confirmada el domingo por la noche, cuando el propio Milei declaró en televisión: “Lo importante es que la cabeza será el Colo Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado”.

Frente a las críticas por haber sumado a un dirigente del PRO, el Presidente respondió: “¿Qué problema hay con que venga de PRO? Tenemos una noble alianza”.

Sin embargo, el archivo no perdona. En redes sociales volvió a circular un duro cruce de 2023, cuando Milei, entonces candidato presidencial, lo trató de “el candidato del TikTok y el boludeo”, lo acusó de vivir “de sus negocios” y lo calificó de “corrupto”.

Hoy, ambos coinciden en una misma estrategia electoral que intenta consolidar el rumbo del Gobierno nacional en el distrito más importante del país.