domingo 08 de marzo de 2026
    • Edificio Merced: El nuevo hito inmobiliario en Pergamino que redefine la inversión al costo

    El Estudio Contable Escobar y el Estudio de Arquitectura Moreno lanzan Edificio Merced, una propuesta habitacional y de inversión.

    8 de marzo de 2026 - 07:01
    El edificio Merced se levantará en la calle homónima al 1200, entre 3 de Febrero y Castelli.

    El edificio Merced se levantará en la calle homónima al 1200, entre 3 de Febrero y Castelli.

    ESTUDIO MORENO

    Tras el rotundo éxito del proyecto en calle General Paz, el Estudio Contable Escobar y el Estudio de Arquitectura Moreno, referenciados en la contadora Ignacia Escobar y el arquitecto Federico Moreno, lanzan ahora Edificio Merced, una propuesta habitacional y de inversión estratégica en una de las zonas más valoradas de la ciudad.

    Un modelo de inversión sólido y transparente

    El proyecto se desarrolla bajo la figura de fideicomiso al pozo "realmente al costo", un modelo donde el patrimonio de la obra está separado legalmente de los administradores e inversores, brindando una seguridad jurídica total. Concebido como un "plan de ahorro" accesible, la financiación está diseñada para acompañar el ritmo de la obra: 42 cuotas mensuales que coinciden con los 42 meses previstos para la construcción.

    Este esquema permite que tanto familias que buscan su vivienda definitiva como inversores que desean capitalizarse encuentren una oportunidad inmejorable, especialmente considerando que el valor del metro cuadrado a construir es actualmente más competitivo que el de las unidades terminadas en el mercado.

    El respaldo de la experiencia: De General Paz a Merced

    La mejor carta de presentación de este grupo es su proyecto actual sobre la calle General Paz a metros de 9 de Julio, el cual se encuentra a mitad de obra y con el fideicomiso ya cerrado por haber vendido la totalidad de sus unidades. Esta trayectoria ofrece a los nuevos interesados una "ventana" tangible para verificar la calidad constructiva y el cumplimiento de los plazos, transformando la confianza en el pilar fundamental de este nuevo lanzamiento.

    Calidad constructiva y diseño de vanguardia

    Ubicado en calle Merced al 1200 (entre 3 de Febrero y Castelli), el edificio contará con una imponente fachada de 28 metros que revitalizará la cuadra, integrando balcones aterrazados con espacios verdes. La estructura se compone de:

    • 12 pisos de viviendas con un total de 36 departamentos de uno y dos dormitorios.
    • 36 cocheras opcionales, garantizando la posibilidad de una unidad de estacionamiento por cada departamento.
    • Amenities premium: En el piso 13 se ubicará un SUM (Salón de Usos Múltiples) con terraza y parrillero, un espacio de esparcimiento único con vistas a la ciudad.
    • Locales comerciales en planta baja que potenciarán la vida urbana de la zona.

    La calidad se destaca por sobre el promedio del mercado, incluyendo detalles de confort como calefacción por losa radiante con calderas individuales y aberturas de DVH (Doble Vidriado Hermético), factores que aseguran un mayor valor de reventa y bienestar para sus habitantes.

    Ubicación estratégica: Lo mejor de Pergamino

    Vivir en el Edificio Merced significa estar a pasos del centro comercial y administrativo, pero con la tranquilidad y el aire puro que brinda la cercanía al Paseo Ribereño, el principal pulmón verde de la ciudad. Es una zona donde se puede realizar la vida cotidiana caminando, cerca de colegios y clubes, en una arteria que conecta todo el pulso de Pergamino.

    Para aquellos interesados en sumarse a este proyecto que ya inició su etapa de preventa, pueden comunicarse con los responsables para coordinar una entrevista y conocer todos los detalles técnicos y financieros de esta oportunidad única de inversión. 2477-450193 (Ignacia), 2477-347009 (Federico), 2477-588540 (Ramiro).

    Podcast del 8 de marzo de 2026