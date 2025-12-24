A pleno el centro de San Nicolás por las compras de navidad de último momento

Gran concentración de personas en el microcentro de San Nicolás, el polo comercial de la ciudad. El Norte

Desde las primeras horas de este miércoles 24 de diciembre, el microcentro de San Nicolás registra un intenso movimiento de personas por las compras navideñas de último momento. La gran afluencia de vecinos impacta tanto en la actividad comercial como en la circulación vehicular, que presenta demoras y complicaciones en distintos sectores céntricos.

Compras navideñas y gran afluencia en el centro de San Nicolás El mayor movimiento se concentra en las calles Mitre y Nación, principales arterias comerciales de la ciudad, donde los locales trabajan a pleno. A pesar del intenso calor, cientos de nicoleños recorren el centro en busca de regalos, alimentos y artículos típicos de la Nochebuena, generando veredas colmadas y locales con alta demanda.

Tránsito complicado por peatones y vehículos en el microcentro La gran cantidad de peatones tiene un impacto directo en el tránsito vehicular. En casi toda la zona céntrica se registran demoras, especialmente en los sectores más concurridos, donde la combinación de autos, motos, peatones y detenciones breves frente a los comercios ralentiza la circulación más de lo habitual.

Calor, demoras y expectativas por el cierre de los comercios Automovilistas advierten dificultades para circular y estacionar, mientras que en los cruces el flujo constante obliga a extremar las precauciones. Con el correr de las horas, se espera que la congestión se intensifique, especialmente cerca del horario de cierre de los locales, en una postal típica de cada 24 de diciembre en San Nicolás.

Compartí esta nota en redes sociales:





