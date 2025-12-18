Zárate: Zarcam acordó su participación en el Parque Fotovoltaico

jueves 18 de diciembre de 2025
    La empresa logística firmó un convenio con Zárate para adquirir energía renovable y sumarse al proyecto que impulsa la generación limpia y sustentable.

    18 de diciembre de 2025 - 15:46
    La Voz

    Zarcam S.A. formalizó este jueves su incorporación al Parque Fotovoltaico Zárate, en el marco de la firma de nuevos contratos para la adquisición de energía renovable. El acuerdo, rubricado junto a la Cooperativa Eléctrica de Zárate, refuerza el compromiso ambiental del sector productivo local y consolida un modelo energético más eficiente y sostenible.

    Un acuerdo alineado con la Ley de Energías Renovables

    La firma del convenio se realizó en cumplimiento de la Ley Nacional 27.191, que promueve el uso de fuentes renovables en el consumo energético. Zarcam S.A. estuvo representada por su gerente general, Matías Álvarez Piris, mientras que por la Cooperativa Eléctrica de Zárate participó su presidente, el Dr. Mangini.

    Ambas partes destacaron la importancia estratégica del proyecto, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también como una herramienta clave para fortalecer la competitividad de las empresas radicadas en el partido de Zárate, a través de una matriz energética más eficiente.

    El Parque Fotovoltaico Zárate y su impacto productivo

    El Parque Fotovoltaico Zárate se construye en el corazón del Parque Industrial y cuenta con la obra y dirección de la Cooperativa Eléctrica de Zárate, la asistencia técnica de YPF Solar y el respaldo financiero del Banco Credicoop, además de la participación activa de empresas locales.

    Con una generación anual estimada de 4,3 GWh, el proyecto permitirá avanzar en el autoconsumo energético y optimizar los costos operativos de las compañías que adhieran al sistema, reduciendo la dependencia de fuentes tradicionales y contribuyendo a la estabilidad del suministro eléctrico.

    Compromiso ambiental y desarrollo sostenible en Zárate

    La incorporación de Zarcam al parque fotovoltaico representa un nuevo paso en la consolidación de un modelo de desarrollo sustentable para la ciudad. La iniciativa apunta a reducir la huella de carbono del sector industrial, fomentar inversiones responsables y posicionar a Zárate como un polo de referencia en generación de energía limpia.

    Desde la Cooperativa y las empresas participantes subrayaron que el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente no son objetivos opuestos, sino complementarios, y que este tipo de proyectos marcan el camino hacia una matriz energética más moderna y sustentable para el futuro.

