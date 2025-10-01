Valentina Carnevale subcampeona en el Panamericano de Clubes de pádel

La jugadora pergaminense Valentina Carnevale fue protagonista destacada en el Campeonato Panamericano de Clubes de Pádel 2025, disputado entre el jueves y el domingo pasado en el imponente Premium ACA Center de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Integrando el equipo cordobés 5ta Pro , se consagró subcampeona continental en una competencia que reunió a más de 200 jugadores de toda América.

La Emilia venció por penales a Los Andes en el inicio de la Copa Nicoleña 2025

Valentina, como jugadora de la categoría Tercera Femenina , sumó tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, colaborando de forma clave para que 5ta Pro alcance una nueva final panamericana. El equipo argentino venía de conquistar los títulos en Asunción 2023 y Acapulco 2024 (también con Carnevale en el equipo), pero esta vez cayó ante el Clube Curitibano de Brasil por 7-4 en la serie final.

“Fue un Panamericano de Clubes y se enfrentan los integrantes de los equipos que representan a sus países en las diferentes categorías”, explicó Carnevale, que formó parte de 5ta Pro por segundo año consecutivo. “Primero se jugó la etapa Provincial, después el Nacional y ahí fue que clasificamos al Panamericano. En Damas se juega Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda, y en Caballeros de Sexta a Primera” , detalló en diálogo con LA OPINION sobre el formato del certamen, organizado por la Asociación de Pádel Argentino (APA) y la entidad continental Pádel América.

A lo largo del Panamericano de Clubes 2025, la pergaminense sumó tres victorias clave: “Como en mi categoría éramos solo dos parejas, no me tocó jugar todas las series. Jugué la Fase de Grupos contra República Dominicana y Venezuela el jueves, y gané los dos partidos. Y el sábado jugué la semifinal contra Chile y también gané” , contó Valentina, satisfecha con su rendimiento.

En su Zona, 5ta Pro enfrentó a República Dominicana, Venezuela y Brasil. “En la fase de grupos le ganamos a los tres. Después nos cruzamos en semifinales contra Chile, y la otra semifinal fue Brasil contra Paraguay. Pasó Brasil y nos cruzamos contra ellos en la final, en la que perdimos 7-4”, repasó.

Junto a su familia Valentina Carnevale junto a su familia, que le hizo el aguante durante el Panamericano de Clubes. VALENTINA CARNEVALE

Un nuevo logro para su carrera

El Panamericano de Clubes de Pádel se ha transformado en uno de los torneos más prestigiosos del continente. Este año marcó un hito, ya que por primera vez un equipo no argentino logró quedarse con el título, rompiendo una hegemonía albiceleste que venía desde 2022. A pesar de no revalidar el título logrado en 2024 en México, Valentina y 5ta Pro se subieron nuevamente al podio, reafirmando su lugar de Elite en el pádel continental.

“Este es el mismo torneo que jugué el año pasado en México, cuando salimos campeonas con 5ta Pro”, recordó Carnevale, quien continúa sumando experiencia y logros en la alta competencia. Con este subcampeonato consolida su crecimiento deportivo y vuelve a dejar bien alto a Pergamino en una competencia internacional que sigue ganando prestigio año tras año.