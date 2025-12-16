Pergamino y municipios de la zona reunidos por la Cuenca del Río Arrecifes

En la vecina localidad de Rojas se llevó a cabo una nueva reunión del Comité de Cuencas del Río Arrecifes, un espacio de articulación regional que reúne a los municipios que comparten este sistema hídrico estratégico. Del encuentro participaron representantes de Pergamino, Salto, Arrecifes y Rojas, junto a autoridades del área de Agua e Hidráulica, quienes volvieron a remarcar la importancia de sostener estos ámbitos de trabajo conjunto para el cuidado, la planificación y la gestión integral de la cuenca.

Participación de Pergamino La reunión se desarrolló en el "Centro Cultural Ernesto Sábato" y fue valorada de manera muy positiva por los participantes. “Fue una jornada de trabajo muy productiva entre los municipios que comparten la cuenca”, coincidieron los presentes, destacando el clima de diálogo y cooperación que se viene consolidando a través de estos encuentros mensuales.

Uno de los ejes centrales de la jornada estuvo puesto en avanzar hacia la "unificación de criterios para la medición de caudales" en toda la región. Este paso resulta clave para contar con información homogénea y confiable, que permita monitorear de manera más precisa la situación hídrica del Río Arrecifes y anticipar posibles escenarios vinculados tanto a excesos como a déficits de agua.

Un trabajo coordinado y planificado La estandarización de los métodos de medición no solo facilitará el intercambio de datos entre los municipios, sino que también contribuirá a una mejor toma de decisiones, fortaleciendo las acciones preventivas y las políticas públicas orientadas a reducir riesgos, proteger el ambiente y resguardar a las comunidades que viven en el área de influencia de la cuenca.

Desde el Comité de Cuencas destacaron, además, la necesidad de dar continuidad a estas reuniones periódicas, entendidas como una herramienta fundamental para profundizar el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado. La gestión compartida del Río Arrecifes aparece así como un desafío permanente que requiere planificación, consenso y una mirada regional, con el objetivo de avanzar hacia un manejo más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

