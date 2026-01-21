miércoles 21 de enero de 2026
    • Violento choque por alcance entre un auto y un camión en la Ruta 8 a la altura de Colón

    El siniestro vial ocurrió este miércoles por la mañana en el kilómetro 243 de la Ruta 8. Un automovilista fue rescatado y trasladado al hospital de Colón.

    21 de enero de 2026 - 08:45
    El auto Toyota Etios quedó seriamente dañado y averiado, pero el conductor fue rescatado en buenas condiciones de salud y lo trasladaron preventivamente al Hospital municipal de Colón.

    LA OPINION

    Un violento siniestro vial se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Nacional 8, a la altura de la ciudad de Colón, cuando un automóvil chocó por alcance contra un camión. El conductor del rodado menor debió ser rescatado y trasladado de manera preventiva al hospital local.

    El ladrón asaltó al remisero y podría estar involucrado en otros episodios similares ocurridos en días cercanos a ese episodio.

    Un robo armado a un remisero terminó con el ladrón detenido, involucrado en otra causa y bajo sospecha
    procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalias por robo agravado e intento de homicidio

    Procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalías por robo agravado e intento de homicidio

    El accidente se produjo en el kilómetro 243 de la Ruta Nacional 8, en el carril con sentido Pergamino–Colón, y motivó un amplio despliegue de móviles del Destacamento de Seguridad Vial, además de la intervención de los servicios de emergencias sanitarias y brigadistas de la ciudad de Colón.

    choque de un auto y un camion en colon ruta 8 pergamino006
    El choque entre un auto y un camión se produjo en la mañana de este miércoles cuando el conductor de un automóvil Toyota Etios perdió el control y embistió el paragolpes trasero del acoplado de un camión que circulaba delante a la altura del kilómetro 243 de la ruta 8 en Colón.

    Choque por alcance

    Por causas que son materia de investigación, un automóvil Toyota Etios que circulaba en el mismo sentido embistió desde atrás al acoplado tipo “plancha” de un camión Volkswagen que transportaba un contenedor. A raíz del impacto, el vehículo menor salió despedido hacia la banquina y recorrió varios metros fuera de la calzada.

    El automóvil quedó con importantes daños materiales y su conductor, un hombre de 38 años, debió ser rescatado del habitáculo por los brigadistas que arribaron al lugar. Luego de recibir las primeras asistencias en la ruta, fue trasladado de manera preventiva al Hospital Municipal de Colón para una mejor evaluación médica.

    choque de un auto y un camion en colon ruta 8 pergamino-003
    El choque entre un auto y un camión se produjo en la mañana de este miércoles cuando el conductor de un automóvil Toyota Etios perdió el control y embistió el paragolpes trasero del acoplado de un camión que circulaba delante a la altura del kilómetro 243 de la ruta 8 en Colón.

    En tanto, el camión era conducido por un hombre de 54 años, quien resultó ileso y no requirió atención sanitaria. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante el operativo, aunque fue normalizado una vez finalizadas las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.

    Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de Seguridad Vial, que trabajó para establecer las circunstancias que derivaron en el siniestro ocurrido sobre uno de los corredores más transitados de la región.

    choque de un auto y un camion en colon ruta 8 pergamino-005
    El choque entre un auto y un camión se produjo en la mañana de este miércoles cuando el conductor de un automóvil Toyota Etios perdió el control y embistió el paragolpes trasero del acoplado de un camión que circulaba delante a la altura del kilómetro 243 de la ruta 8 en Colón.

