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    • UOCRA Baradero reclama mejoras laborales y advierte por la crisis en la construcción

    El delegado de Baradero, Carrizo aseguró que el pedido a una metalúrgica incluye indumentaria de calidad e incentivos salariales.

    31 de marzo de 2026 - 10:25
    Lo dijo el delegado de la Uocra Baradero, Bernabé Carrizo, con respecto al pedido que le realizaron a una metalúrgica local para mejorar la situación de sus empleados.

    Lo dijo el delegado de la Uocra Baradero, Bernabé Carrizo, con respecto al pedido que le realizaron a una metalúrgica local para mejorar la situación de sus empleados.

    tiemponoticias.com.ar

    El delegado de la UOCRA de la ciudad de Baradero, Bernabé Carrizo, volvió a exponer la preocupación del sector de la construcción tras un nuevo reclamo a una empresa metalúrgica local. Según explicó, el planteo apunta a mejorar condiciones básicas de trabajo y sumar incentivos, en medio de un escenario económico que golpea con fuerza a los trabajadores.

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    Reclamo por indumentaria y mejoras salariales en Baradero

    Carrizo detalló que el pedido realizado a la empresa no es reciente, sino que se remonta a varios años atrás y responde a demandas concretas de los trabajadores. “Siempre se hacen charlas con los compañeros. En el día de hoy el delegado tuvo una charla por un pedido que se le hizo a la empresa hace tres años atrás”, explicó.

    En ese sentido, el dirigente gremial remarcó que uno de los puntos centrales es la calidad de los elementos de trabajo. “El pedido era regularizar el tema de la calidad de la indumentaria y también un incentivo para los compañeros, vendría a ser un incentivo por hora”, sostuvo.

    El planteo, según indicaron desde el gremio, busca garantizar condiciones dignas en el ámbito laboral y una retribución más acorde al esfuerzo de los trabajadores.

    Fuerte impacto de la crisis en el sector

    Más allá del reclamo puntual, Carrizo trazó un diagnóstico preocupante sobre la actualidad de la construcción, uno de los rubros más sensibles a los cambios económicos. “Nosotros venimos bastante complicados”, afirmó.

    En esa línea, consideró que el contexto nacional ha sido especialmente adverso para la actividad. “La realidad es que a partir de que está este gobierno fuimos de los más perjudicados a nivel nacional y local”, expresó.

    La caída de la obra pública y la paralización de proyectos impactaron directamente en el empleo, generando incertidumbre entre los trabajadores del sector.

    Obras paralizadas y preocupación gremial

    El delegado también recordó la situación que atravesaron a fines del año pasado, cuando varias obras quedaron detenidas. “En diciembre nosotros teníamos cuatro barrios activos y cuando asumieron quedaron todos paralizados y fuimos los que más lo sufrimos”, señaló.

    Este freno en la actividad no solo afectó a los obreros directamente vinculados a esas obras, sino también a toda la cadena productiva asociada a la construcción.

    Desde la UOCRA, el reclamo por mejores condiciones laborales se combina con la necesidad de reactivar la actividad, en un contexto donde la falta de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo siguen siendo las principales preocupaciones de los trabajadores.

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