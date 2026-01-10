Turismo en San Pedro: expectativas oficiales y duras críticas de los vecinos por la temporada de verano

Marcela Cuñer, informó desde la Cámara de Turismo una serie de actividades para que los fines de semana de enero y febrero en la ciudad sean más atractivos tanto para los turistas, como para los ciudadanos locales. La Opinion Semanario

La temporada de verano en San Pedro abrió un intenso debate entre expectativas oficiales y el malestar de gran parte de la comunidad. Tras anuncios realizados desde la Cámara de Turismo, una frase sobre “ponerse al hombro” la temporada generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde vecinos expresaron críticas y reclamos históricos.

Actividades de verano y el rol de la Cámara de Turismo La presidenta de la Cámara de Turismo, Marcela Cuñer, informó una agenda de actividades pensadas para los fines de semana de enero y febrero, con el objetivo de atraer visitantes y ofrecer alternativas recreativas también para los vecinos. Desde el sector turístico señalaron que la intención es dinamizar la economía local y sostener el movimiento durante los meses de verano.

La frase que encendió la polémica entre los sampedrinos La afirmación de que “este año se ponen al hombro la temporada” fue el disparador de una catarata de comentarios críticos. Vecinos como María, Alejandra y Jorge cuestionaron la falta de propuestas, los altos precios, la escasa infraestructura y la ausencia de una planificación turística integral que vaya más allá de eventos puntuales.

Reclamos por infraestructura, servicios y prioridades Muchos comentarios apuntaron al estado de las calles, el pasto crecido, la iluminación deficiente y los pozos, especialmente en zonas turísticas y accesos a la ciudad. Otros cuestionaron el orden de prioridades y reclamaron mejoras básicas antes de promocionar el turismo, señalando que sin servicios, mantenimiento e inversiones sostenidas resulta difícil consolidar a San Pedro como destino turístico.

