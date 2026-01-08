Pergamino crece en materia de Transparencia Fiscal y se consolida como municipio de cumplimiento estricto

De acuerdo con el último relevamiento realizado por la Filial Provincia de Buenos Aires de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (Asap), el Municipio de Pergamino alcanzó el 100 % de la Transparencia Fiscal, integrando el grupo de comunas con cumplimiento estricto según los estándares establecidos por esa entidad especializada en el análisis de las finanzas públicas.

Este resultado posiciona a Pergamino dentro de un selecto grupo de 63 municipios bonaerenses que lograron el puntaje máximo de 100 puntos, sobre un total de 135 distritos evaluados en toda la provincia. El informe refleja el cumplimiento integral de los criterios vinculados a la publicación, actualización, accesibilidad y claridad de la información fiscal y presupuestaria, aspectos considerados fundamentales para garantizar una gestión pública transparente y responsable.

Este logro es producto del trabajo articulado entre el Área de Gobierno Abierto, la Subsecretaría de Modernización e Innovación Tecnológica y la Secretaría de Hacienda y Finanzas, que llevan adelante una política sostenida orientada a mejorar los estándares de información pública, fortalecer los procesos internos y garantizar el acceso ciudadano a los datos vinculados a la administración de los recursos municipales.

El relevamiento de Asap se enmarca en una serie de trabajos periódicos que la entidad desarrolla a nivel provincial, mediante la evaluación de la información fiscal y presupuestaria publicada en los sitios web oficiales de los municipios. En esta oportunidad, el análisis tomó como referencia la visibilidad y disponibilidad de los presupuestos municipales y su ejecución correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2025, verificando no solo la existencia de la información sino también su correcta presentación, actualización y facilidad de acceso.

Al respecto, la coordinadora de Gobierno Abierto, Silvana Pirchi, destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales. “Es esencial el trabajo articulado con los Responsables de Datos Abiertos de cada área municipal, ya que permite la construcción de este tipo de índices de manera ágil y eficiente. Los datos son solicitados y enviados mediante expedientes de la Gestión Documental Electrónica (GDE), lo que no solo agiliza los procesos, sino que también promueve una mayor transparencia interna en la gestión pública”, explicó.

Pirchi remarcó además que la información fiscal se encuentra disponible para toda la comunidad de manera directa y accesible. “La ciudadanía puede acceder a la información fiscal desde la portada del sitio web oficial del Municipio, en https://pergamino.ar o a través del Portal de Datos Abiertos en https://datosabiertos.pergamino.gob.ar, fortaleciendo el acceso a la información pública como un derecho y como una herramienta de participación ciudadana”, señaló.

Información transparente

El fácil acceso a la información presupuestaria, económico-financiera y de desempeño fiscal municipal constituye uno de los pilares centrales de la política de transparencia que guía el accionar del Estado local. En este sentido, la disponibilidad de datos confiables y actualizados no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que también se convierte en un insumo clave para la toma de decisiones de los distintos actores de la comunidad, tales como instituciones, organizaciones civiles, empresas y vecinos, en el marco de una democracia representativa y participativa.

Desde el Municipio de Pergamino destacaron que este reconocimiento no representa un hecho aislado, sino el resultado de una política pública sostenida en el tiempo, orientada a la modernización del Estado, la estandarización de procesos administrativos y el uso intensivo de herramientas digitales que permiten optimizar la gestión y mejorar los servicios ofrecidos a la comunidad.

Objetivos del Municipio

En esa línea, se continúa impulsando la innovación pública, la consolidación de una administración abierta y responsable, y el fortalecimiento de mecanismos que promuevan una gestión más eficiente, colaborativa y orientada a resultados, reafirmando el compromiso del Gobierno local con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública como valores centrales de la vida democrática.