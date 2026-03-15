Tráfico's Old Boys crece en infraestructura con la inauguración de su tribuna

Luego de meses de trabajo, el club Tráfico’s Old Boy s concretará este domingo a las 18:30 la inauguración de una tribuna , un proyecto que comenzó en julio del año pasado y que marca un antes y un después para la institución. La jornada incluirá un partido de fútbol infantil y otro de viejas glorias, reuniendo pasado, presente y futuro del club en un festejo que promete ser histórico.

Según explicó el presidente de Tráfico’s, Cristian Vergara , en una entrevista con La Gloria o Devoto , programa que se emite en La Opinión Play y FM 105.1 , la tribuna representa “un antes y un después en el club ya que hace 50 años que no tenemos un espacio de la manera que lo tenemos” y simboliza un nuevo paso de crecimiento para la institución.

“La verdad que nos moviliza mucho. Se trabajó mucho, no solo en la tribuna, sino en todo el movimiento institucional que hicimos. Vamos a hacer un encuentro de infantiles y un partido de viejas glorias, donde jugarán los últimos campeones del club contra Douglas. Más que agradecidos y movilizados” , expresó Vergara.

La tribuna, ubicada en el sector local por calle Azul, detrás del banco suplente visitante, tiene una capacidad para 150 personas, mide 9,5 metros de largo por 4 metros de alto y se suma a otras mejoras que la dirigencia realizó en los últimos meses, incluyendo refacciones en vestuarios, nuevos locales para almacenamiento y mejoras en el “poli”.

Del proyecto a la realidad

Vergara detalló que la obra comenzó tras regularizar la personería jurídica del club el 30 de julio, y que se hizo posible gracias al esfuerzo de socios y dirigentes. “Hicimos una rifa que se vendió en su totalidad y con mucho trabajo pudimos llegar al valor de la tribuna. Fue un proyecto ambicioso, pero hoy lo tenemos listo y eso nos enorgullece”, aseguró.

El presidente destacó que este avance se suma a otras mejoras previas: luminaria de la cancha, sembrado, arreglos de baños y adecuación del polideportivo. “Queríamos darle comodidad al socio y elevar la infraestructura del club”, dijo Vergara.

Se trabajó mucho, no solo en la tribuna, sino en todo el movimiento institucional que hicimos. Vamos a hacer un encuentro de infantiles y un partido de viejas glorias, donde jugarán los últimos campeones del club contra Douglas. Se trabajó mucho, no solo en la tribuna, sino en todo el movimiento institucional que hicimos. Vamos a hacer un encuentro de infantiles y un partido de viejas glorias, donde jugarán los últimos campeones del club contra Douglas.

Un club con vida y crecimiento

La inauguración no solo celebrará la tribuna, sino también el crecimiento general del club. Hoy Tráfico’s Old Boys cuenta con aproximadamente 700 socios -más de 200 chicas en patín, 100 personas en vóley, un grupo de 30 en básquet para mayores de 35 años, tenis de mesa, gimnasia para adultos, zumba y fútbol en todas las categorías de divisiones inferiores.

“Cuando asumimos, nuestro objetivo era levantar el club, devolverle vida y generar sentido de pertenencia. Hoy vemos a los chicos sentir lo que es Tráfico’s y eso nos emociona y nos moviliza”, declaró el titular del Ferroviario.

Una jornada para celebrar

La inauguración incluirá partidos de infantiles y de viejas glorias, en un encuentro que reunirá a todas las generaciones del club. El objetivo es que socios y vecinos disfruten de una fiesta que combina historia, deporte y comunidad.

“Es un día muy especial. Ver el club lleno, con actividades reactivadas y la tribuna lista, es un broche de oro. Queremos que todos disfruten y que el club siga creciendo”, concluyó Vergara, mientras la institución sigue planificando nuevos espacios de entrenamiento y mejoras para consolidar su infraestructura y ampliar las oportunidades para todas sus categorías.