Seis equipos de Pergamino comenzarán a jugarse el domingo el pase a octavos del Torneo 5 Ligas

Horarios para el domingo

Los cruces y los horarios de los partidos de ida de la Segunda Etapa para los equipos de Pergamino a jugarse el domingo son: 14:30, Argentino vs. Racing de Colón y Leandro N. Alem vs. Obras Sanitarias de Arrecifes; a las 15:00, Social y Deportivo Carabelas vs. Gimnasia y Esgrima; 15:30, El Huracán de Rojas vs. Juventud, y a las 16:00, Argentino de Alfonzo vs. Tráfico’s Old Boys.