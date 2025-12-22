Torneo Regional Federal Amateur: Regatas de San Nicolás eliminó a San Martín por penales

Regatas eliminó a San Martín en penales y sigue en carrera El Norte

Regatas de San Nicolás consiguió una clasificación cargada de dramatismo en el Regional Federal Amateur al eliminar a San Martín de Pérez Millán como visitante en la definición por penales, luego de perder 2 a 0 en los 90 minutos. El arquero Nicolás Dormisch fue la gran figura de la noche al atajar los cuatro remates ejecutados por el local.

Dormisch, la figura absoluta de la serie En la tanda desde los doce pasos, el arquero nicoleño se transformó en el héroe de la clasificación. Dormisch contuvo los remates de José Gómez, Juan Ceballos, Joaquín Macías y Joel Bengochea, anulando por completo las ilusiones de San Martín. Para Regatas alcanzó con las conversiones de Agustín Mazzeo y Matías Jaime para imponerse 2 a 0 en los penales y sellar el pase de ronda.

Un partido que se complicó en el complemento El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. En el primer tiempo, Regatas dispuso de varias situaciones claras que no logró capitalizar, algo que pudo haber sentenciado la serie, teniendo en cuenta la ventaja de 2 a 0 conseguida en la ida. Esa falta de eficacia terminó dándole vida a San Martín.

En el segundo tiempo, el local golpeó rápido con un gol de Alan Pérez y volvió a marcar a los 14 minutos, esta vez de penal, llevando la definición a los penales. En el tramo final, el equipo de Diego Yaworski estuvo cerca de la hazaña, pero no logró el tercer tanto que necesitaba.

Lo que viene para Regatas en el Federal Amateur Con esta victoria, el Náutico avanzó a la cuarta fase del Regional Federal Amateur, donde enfrentará a Unidos de Lisandro Olmos. La serie comenzará el próximo 4 de enero, con el partido de ida programado en el estadio Prado Español, en una nueva instancia decisiva para el conjunto nicoleño. Síntesis del partido: San Martín 2 (0) Regatas 0 (2) Cancha: San Martín. Árbitro: Lucas Maldonado. Asistentes: Rodrigo Fanari y Lautaro Jara. San Martín: Fausto Roma; Joaquín Cabrera, Robertino Stoccafisso, Joaquín Macías, Hernán Ansaloni; Milton Bengochea, Rodrigo Pérez, Juan Ceballos, José Gómez, Máximo Giolito y Alan Pérez. DT: Diego Yaworski. Regatas: Nicolás Dormisch; Andrés Ferrari, Mauro Ressi, Federico Gay, Alejandro Nardi; Mateo Ramos, Jonathan Rodríguez, Gabriel Serrano, Lautaro Principiano, Tobías Castillo y Flavio Ciampichetti. DT: Sergio Barbieri. Goles: ST, 3m y 14m Alan Pérez (SM) Cambios: ST, al inicio Joel Bengochea por M. Bengochea (SM); 20m Juan Cruz Varas por Castillo y Matías Jaime por Serrano (R); 43, Román Monzón por A. Pérez (SM); 50m Agustín Mazzeo por Principiano (R). Definición por penales. En Regatas convirtieron Mazzeo y Jaime. Dormisch le atajó los penales a Gómez, Ceballos, Macías y J. Bengochea.

Compartí esta nota en redes sociales:





