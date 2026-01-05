Torneo Regional Federal Amateur: Club Regatas de San Nicolás cayó en casa y complicó su pase a semifinales

Regatas sufrió un duro traspié en el marco de los cuartos de final de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Como local cayó ante Unidos de Lisandro Olmos por 2 a 1 y está obligado a ganar por dos goles en la revancha, o bien por uno para definir por penales. El Norte

Club Regatas de San Nicolás sufrió un duro traspié en los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur al caer 2-1 ante Unidos de Lisandro Olmos en su estadio de Barrio Prado Español. El conjunto azul naranja deberá dar vuelta la serie como visitante para acceder a semifinales, tras un partido donde le costó encontrar el rumbo y generar ocasiones claras.

Un partido parejo con ventajas para el visitante Desde el inicio, Regatas buscó imponer su tradicional 4-3-3, pero Unidos se mostró sólido y cortó los circuitos del mediocampo. La primera mitad terminó con ventaja parcial para los visitantes gracias al gol de Riveros a los 30 minutos, que aprovechó un error defensivo, mientras que Federico Gay igualó para el local antes del descanso.

La segunda mitad definió la diferencia En el complemento, Regatas intentó controlar el juego pero careció de ideas claras. Unidos se mantuvo firme y logró desnivelar a los 32 minutos mediante un cabezazo de Mateo Rey tras un córner ejecutado por Coyette. Un penal atajado por Francisco Rivadeneira evitó que la diferencia fuera aún mayor.

La revancha, la gran prueba para Regatas Con la derrota, el equipo azul naranja quedó obligado a ganar por dos goles en la revancha o por uno para definir por penales. La serie se definirá el próximo fin de semana y Regatas deberá mejorar su rendimiento para mantener vivas sus chances de avanzar a semifinales de la Región Pampeana Norte del Federal Amateur.

Regatas 1 Unidos (Olmos) 2 Cancha: Regatas Árbitro: Leandro Aragno Asistentes: Franco Ceballos y Angelo Trucco Cuarto árbitro: Facundo Rodríguez, todos de Rafaela Regatas: Francisco Rivadeneira; Lorenzo Cuello, Mauro Ressi, Federico Gay, Alejandro Nardi; Jonathan Rodríguez, Mateo Ramos, Matías Jaime; Lautaro Principiano, Flavio Ciampichetti y Juan Cruz Varas. DT: Sergio Barbieri Unidos (Lisandro Olmos): Thaiel Alegre; Agustín Celentano, Gabriel Ferro, Matías Bazzi, Lucas Coyette; Leonel Gamaleri, Lucas Villar, Lautaro Riggio, Francisco Riveros; Mauro Plastino y Damián Anriquez. DT: Leandro Sarco. Goles PT. 30m Riveros (U) y 41m Gay (R). ST: 32m Rey (U), Cambios. PT: 32m Blas Marchilli por Cuello (R). ST: al comienzo Mateo Rey por Riveros (U), 21m Fabricio Albert por Villar (U), 35m Sebastián González por Gay (R) y Gabriel Serrano por Jaime (R) , 38m Ramiro Torres por Anriquez (U) y Hernán Paz por Riggio (U), 40m Agustín Mazzeo por Nardi (R) y Tobías Castillo por Rodríguez (R), 46m Iñaki Berteretche por Plastino (U). Incidencia: 42m ST Rivadeneira (R) le atajó un penal a Plastino (U).

