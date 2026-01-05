lunes 05 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Torneo Regional Federal Amateur: Club Regatas de San Nicolás cayó en casa y complicó su pase a semifinales

    El equipo de La Ribera de San Nicolás perdió 2-1 ante Unidos de Olmos en los cuartos de la Región Pampeana Norte y deberá remontar como visitante.

    5 de enero de 2026 - 13:30
    Regatas sufrió un duro traspié en el marco de los cuartos de final de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Como local cayó ante Unidos de Lisandro Olmos por 2 a 1 y está obligado a ganar por dos goles en la revancha, o bien por uno para definir por penales.

    Regatas sufrió un duro traspié en el marco de los cuartos de final de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Como local cayó ante Unidos de Lisandro Olmos por 2 a 1 y está obligado a ganar por dos goles en la revancha, o bien por uno para definir por penales.

    El Norte

    Club Regatas de San Nicolás sufrió un duro traspié en los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur al caer 2-1 ante Unidos de Lisandro Olmos en su estadio de Barrio Prado Español. El conjunto azul naranja deberá dar vuelta la serie como visitante para acceder a semifinales, tras un partido donde le costó encontrar el rumbo y generar ocasiones claras.

    Lee además
    Desde este lunes, chicos y chicas en edad escolar de nuestro distrito iniciarán las actividades en el marco del programa bonaerense que impulsa la Dirección General de Cultura y Educación durante el verano.

    Más de 600 estudiantes de San Nicolás participan de Escuelas Abiertas en Verano 2026
    Aunque todavía no hubo confirmación oficial, ya se trabaja en la décima edición del Festival RICO, uno de los eventos gastronómicos y culturales más convocantes de San Nicolás, que se realizaría durante el fin de semana largo de Carnaval.

    San Nicolás: Preparan la décima edición del Festival RICO para el fin de semana largo de Carnaval

    Un partido parejo con ventajas para el visitante

    Desde el inicio, Regatas buscó imponer su tradicional 4-3-3, pero Unidos se mostró sólido y cortó los circuitos del mediocampo. La primera mitad terminó con ventaja parcial para los visitantes gracias al gol de Riveros a los 30 minutos, que aprovechó un error defensivo, mientras que Federico Gay igualó para el local antes del descanso.

    La segunda mitad definió la diferencia

    En el complemento, Regatas intentó controlar el juego pero careció de ideas claras. Unidos se mantuvo firme y logró desnivelar a los 32 minutos mediante un cabezazo de Mateo Rey tras un córner ejecutado por Coyette. Un penal atajado por Francisco Rivadeneira evitó que la diferencia fuera aún mayor.

    La revancha, la gran prueba para Regatas

    Con la derrota, el equipo azul naranja quedó obligado a ganar por dos goles en la revancha o por uno para definir por penales. La serie se definirá el próximo fin de semana y Regatas deberá mejorar su rendimiento para mantener vivas sus chances de avanzar a semifinales de la Región Pampeana Norte del Federal Amateur.

    Regatas 1

    Unidos (Olmos) 2

    Cancha: Regatas

    Árbitro: Leandro Aragno

    Asistentes: Franco Ceballos y Angelo Trucco

    Cuarto árbitro: Facundo Rodríguez, todos de Rafaela

    Regatas: Francisco Rivadeneira; Lorenzo Cuello, Mauro Ressi, Federico Gay, Alejandro Nardi; Jonathan Rodríguez, Mateo Ramos, Matías Jaime; Lautaro Principiano, Flavio Ciampichetti y Juan Cruz Varas. DT: Sergio Barbieri

    Unidos (Lisandro Olmos): Thaiel Alegre; Agustín Celentano, Gabriel Ferro, Matías Bazzi, Lucas Coyette; Leonel Gamaleri, Lucas Villar, Lautaro Riggio, Francisco Riveros; Mauro Plastino y Damián Anriquez. DT: Leandro Sarco.

    Goles PT. 30m Riveros (U) y 41m Gay (R). ST: 32m Rey (U),

    Cambios. PT: 32m Blas Marchilli por Cuello (R). ST: al comienzo Mateo Rey por Riveros (U), 21m Fabricio Albert por Villar (U), 35m Sebastián González por Gay (R) y Gabriel Serrano por Jaime (R) , 38m Ramiro Torres por Anriquez (U) y Hernán Paz por Riggio (U), 40m Agustín Mazzeo por Nardi (R) y Tobías Castillo por Rodríguez (R), 46m Iñaki Berteretche por Plastino (U).

    Incidencia: 42m ST Rivadeneira (R) le atajó un penal a Plastino (U).

    Temas
    Seguí leyendo

    Más de 600 estudiantes de San Nicolás participan de Escuelas Abiertas en Verano 2026

    San Nicolás: Preparan la décima edición del Festival RICO para el fin de semana largo de Carnaval

    Club Regatas de San Nicolás recibe a Unidos de Olmos por los cuartos del Torneo Regional Federal Amateur

    El Sanatorio GO San Nicolás realizó casi 240 mil atenciones con el Seguro Médico Municipal en 2025

    San Nicolás: Fernando Stagnari seguirá en el Club Atletico Paraná y liderará el proyecto deportivo en 2026

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    San Nicolás: Ya rige el horario de verano para las líneas de colectivo urbano

    Exponenciar ratificó que Expoagro seguirá realizándose en San Nicolás pese a la concesión de Costa Salguero

    San Nicolás: Más allá del acero, Ternium fortaleció educación, cultura y deporte durante 2025

    Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Desde este lunes, chicos y chicas en edad escolar de nuestro distrito iniciarán las actividades en el marco del programa bonaerense que impulsa la Dirección General de Cultura y Educación durante el verano.

    Más de 600 estudiantes de San Nicolás participan de Escuelas Abiertas en Verano 2026

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A través de sus redes sociales, Defensores Unidos anunció la incorporación del marcador central Julio López y del mediocampista Alan Sosa para el plantel profesional que afrontará el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana.

    CADU de Zárate confirmó dos nuevos refuerzos para afrontar el Campeonato 2026 de la Primera B
    La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    Tarifas: ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen de subsidios energéticos?

    Tarifas: ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen de subsidios energéticos?

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Ezequiel Muñoz ya se entrena con el plantel de Gimnasia de Mendoza que dirige Ariel Broggi.

    Ezequiel Muñoz, nuevo refuerzo del ascendido Gimnasia de Mendoza