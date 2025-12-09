Vacaciones bajo riesgo: Pergamino difunde claves para evitar fraudes en reservas online

En un contexto en el que las reservas de hoteles, pasajes y excursiones de manera online se volvieron parte de la rutina de los viajeros, también crecieron de forma sostenida los fraudes, maniobras digitales y estafas virtuales que buscan engañar a los consumidores en estas vacaciones de verano.

Frente a este escenario, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Pergamino difundió una serie de recomendaciones orientadas a prevenir estafas virtuales al momento de contratar productos y servicios turísticos dentro de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades de la dependencia local advirtieron sobre el incremento de denuncias por alquileres turísticos inexistentes, una modalidad que se multiplica especialmente en períodos de alta demanda y que afecta tanto a familias como a jóvenes que organizan sus vacaciones a través de redes sociales . Por ello insistieron en que resulta fundamental extremar los cuidados y verificar cada oferta antes de concretar cualquier pago, además de conocer los canales formales donde efectuar las denuncias correspondientes.

En este sentido, recordaron que la Secretaría de Turismo cuenta con una normativa específica que habilita a la autoridad de aplicación a sancionar, de oficio o a pedido de parte, a todo prestador que publicite servicios o actividades turísticas sin estar debidamente inscripto. La legislación abarca cualquier tipo de difusión: gráfica, radial, televisiva, digital, por redes sociales o por cualquier plataforma que pudiera surgir en el futuro. En concreto, el organismo interviene ante toda publicación de alojamientos o actividades no habilitados, lo que busca desalentar prácticas irregulares y proteger a los turistas de posibles engaños.

Una vacaciones tranquilas

A la hora de evitar fraudes, la OMIC remarcó la necesidad de ser especialmente cuidadosos con las propiedades ofrecidas de manera informal a través de redes sociales. Si bien existen casos legítimos, este canal también concentra un número importante de perfiles falsos, por lo que se aconseja optar por plataformas reconocidas, buscar información adicional que respalde la existencia del alojamiento y verificar que el anunciante efectivamente sea quien dice ser.

La recomendación general es adoptar una actitud activa y revisar cada detalle del anuncio, incluso cuando la reserva se realiza a través de sitios confiables como Alquiler Argentina, Booking o Airbnb. Leer comentarios de otros huéspedes, verificar puntuaciones, comparar fotos, chequear la dirección y corroborar si el establecimiento cuenta con redes sociales o página web oficial son pasos básicos para evitar sorpresas. También se sugiere comprobar el precio: cuando una oferta es demasiado económica en comparación con el promedio de la zona o la temporada, conviene desconfiar y profundizar la búsqueda.

Ojo con las redes sociales

Otro punto clave es intentar establecer un contacto directo con el propietario o responsable del alojamiento. Una llamada o una conversación por WhatsApp puede aportar mayor seguridad y permitir confirmar datos esenciales. En algunos casos, los usuarios solicitan una foto del DNI o documentación que respalde la identidad del oferente, medida que muchas plataformas permiten. En sitios como alquilerargentina.com, por ejemplo, los contactos de cada dueño están disponibles de manera directa.

Las autoridades recomiendan, además, no ceder ante presiones o urgencias impuestas por el supuesto prestador. Frases como “hay muchas consultas”, “te podés quedar sin la reserva” o “debe abonarse el 100% para congelar el precio” suelen utilizarse para apurar decisiones sin brindar tiempo para verificar la autenticidad de la propuesta. Lo aconsejable es evaluar con detenimiento el aviso, revisar la reputación del propietario y concretar el pago solo cuando no queden dudas sobre la legitimidad de la operación.

Datos a tener en cuenta

Antes de formalizar la reserva, es indispensable asegurarse de contar con los datos esenciales del servicio: nombre del dueño o responsable, domicilio exacto del alojamiento, características y comodidades ofrecidas, junto con las fechas y horarios pautados para el check-in y el check-out. Del mismo modo, se recomienda conservar todas las conversaciones, correos y comprobantes que acrediten la contratación, los servicios incluidos y los pagos efectuados, manteniéndolos hasta el final de la estadía.

Finalmente, desde la cartera provincial recordaron que las ciberestafas constituyen un delito y que toda víctima debe realizar la correspondiente denuncia policial y penal en la comisaría más cercana, aportando la documentación respaldatoria. La difusión de estas pautas apunta a reducir los engaños, promover un turismo más seguro y fortalecer la protección de los consumidores que eligen planificar sus viajes a través de plataformas digitales.