Llegó el calor y las comidas al aire libre: cómo cuidar los alimentos para evitar accidentes

La llegada de los días con más calor invita a compartir encuentros y actividades al aire libre, en los que los alimentos juegan un papel muy importante. En los meses de verano aumentan las comidas al aire libre, así como el riesgo de sufrir intoxicaciones alimentarias, lo que obliga a extremar la vigilancia para evitar contratiempos.

Disfrutar de los alimentos en un entorno agradable, como la playa o el campo, obliga a actuar de forma adecuada para evitar posibles incidentes. Debe tenerse en cuenta, sobre todo, las normas de higiene durante la preparación de la comida, el tiempo que transcurre entre que se prepara la comida y se consume, y mantener la cadena de frío, ya que las altas temperaturas son las grandes aliadas del crecimiento microbiano.

Los alimentos deben trasladarse de forma segura, por ejemplo en conservadoras que mantienen la temperatura de refrigeración.

Cómo ordenar los alimentos en las conservadoras El orden en el que se guardan los alimentos y las bebidas en las conservadoras, es clave para optimizar la temperatura y evitar enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). La función principal de la conservadora es mantener la temperatura, no enfriar los alimentos. Por ello, seguir las siguientes recomendaciones: Colocar en el fondo los alimentos crudos (carne, hamburguesas, pollo, pescado, etc.)

Luego hielo, botellas de hielo o geles refrigerantes congelados

En la parte superior, los alimentos cocidos o listos para consumir Todos los alimentos deben guardarse en tuppers o bolsas bien cerradas Colocar el hielo para consumir en un recipiente cerrado o de ser posible, otra conservadora exclusiva para ello. No consumir el hielo que se utiliza para conservar los alimentos.

Abrirla el menor tiempo posible para evitar la pérdida de frío.

Dejarla a la sombra y lejos de las zonas de calor (parrillas).

Luego de terminar de comer, colocar las sobras en bolsas o recipientes limpios bien cerrados y guardarlos en la conservadora. No dejar los alimentos a temperatura ambiente o sobre la parrilla.

Evitar las preparaciones con huevo ya que las altas temperaturas favorecen que ciertos microorganismos, como la salmonella, se puedan extender con rapidez y facilidad. Fuente: Uno.

