lunes 01 de diciembre de 2025
    • Cayeron casi 70 milímetros en Pergamino y crece la pregunta: ¿Cómo seguirá el clima?

    Este lunes amaneció húmedo y gris en Pergamino. Se espera una mejora gradual en los próximos días con temperaturas cada vez más altas.

    1 de diciembre de 2025 - 13:06
    Este lunes se presenta como una jornada de transición en Pergamino, marcada por la humedad&nbsp; y una temperatura máxima prevista de 23 grados.

    VERSION ROSARIO

    Tras los casi 70 milímetros acumulados entre el fin de semana y la madrugada de este lunes, Pergamino amaneció con un escenario típicamente post lluvia: humedad elevada, cielo plomizo y una sensación térmica que acompañó la inestabilidad de las últimas horas.

    Si bien el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado lluvias y condiciones inestables durante el fin de semana, el mayor caudal se registró recién en la madrugada de este lunes, cuando cayeron 50 milímetros en pocas horas. Ese registro se sumó a los 15 milímetros que habían caído durante la madrugada del sábado.

    Un lunes húmedo y gris en Pergamino

    Este lunes se presenta como una jornada de transición, marcada por la humedad —que ronda el 90%— y una temperatura máxima prevista de 23 grados.

    A partir del martes comenzará a asomar el sol y el clima adoptará características más primaverales, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 25.

    Anticipo del verano

    De cara al resto de la semana, los pronósticos anticipan valores propios de la antesala del verano: se esperan máximas que oscilarán entre los 30 y 31 grados, mínimas cercanas a los 20 y una fuerte presencia solar que incrementará la sensación térmica. Todo indica que, tras el agua caída, el calor volverá a sentirse con fuerza en la región.

