Pergamino Básquet sufrió una ajustada derrota en casa ante Central Entrerriano

El equipo de la ciudad no pudo festejar su quinto triunfo en casa en la Liga Argentina.

Pergamino Básquet dejó escapar en la noche de este miércoles la oportunidad para encadenar dos victorias por primera vez en la temporada de la Liga Argentina 2025/2026. En un partido parejo cayó ajustadamente 72 a 71 ante Central Entrerriano de Gualeguaychú en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” , cortando el envión que había generado la victoria del domingo frente a Rocamora.

Con esta derrota, el elenco dirigido por Federico Díaz quedó con un récord de 4 triunfos y 7 derrotas y se prepara ahora para un duro compromiso: este sábado, a las 20:30, visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata (6-3), uno de los equipos que tuvo un buen comienzo de temporada en la Conferencia Sur .

El encuentro comenzó con mucha energía, presión alta y fricción en ambos costados de la cancha. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones en los primeros minutos y las ofensivas se vieron marcadas por la imprecisión. En ese contexto, el juego interior se convirtió en el principal recurso para anotar y el primer cuarto se cerró con el marcador 18-18 .

En el segundo período, el trámite se mantuvo parejo, aunque Pergamino Básquet encontró una leve ventaja gracias a los aportes de Juan Martín Bello , quien aprovechó las penalizaciones de la visita por faltas para destrabar un marcador muy cerrado. Esa ráfaga le permitió al local sacar la máxima de cinco puntos y llegar al entretiempo arriba por 33-30 , en un contexto de bajo goleo.

El regreso de los vestuarios mostró otra cara del conjunto entrerriano. Central ajustó su defensa, incomodó los ataques del local y empezó a castigar desde el perímetro. Allí apareció la figura de la noche: Aquiles Montani Wortzel, autor de 23 puntos, quien lideró cada intento de remontada y se convirtió en un problema constante para la defensa pergaminense.

A pesar de ese repunte visitante, Pergamino Básquet logró cerrar el tercer cuarto con un impulso anímico clave: un triple de Lucas Mohnen y otro de Bello le devolvieron aire al local, que llegó a los últimos 10 minutos con el juego igualado 49-49 y con el apoyo del público empujando en un final que prometía ser cerrado.

Bajas y un cierre desfavorable

El último cuarto terminó siendo una prueba de resistencia para Pergamino Básquet. Primero, el equipo perdió a su capitán Juan Martín Bello, quien recibió un fuerte golpe y debió salir del partido. Minutos después perdió a Tomás Quinteros y Jonatan Slider por acumulación de faltas, lo que redujo la rotación en un momento decisivo.

Aun así, el local peleó hasta el final. Emanual Shepherd sostuvo el ataque con 19 puntos, mientras que Slider (12) intentó aportar en los minutos previos a su salida. Pero las pérdidas y la solidez de la visita inclinaron la balanza.

Central Entrerriano se mantuvo más ordenado en los segundos finales y terminó sellando una victoria por 72-71, dejando al público pergaminense con la sensación de haber dejado escapar un partido que estaba al alcance.

El próximo en La Plata

La Liga Argentina no da respiro y Pergamino Básquet tendrá rápidamente la oportunidad de dar vuelta la página: este sábado visitará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en una cancha difícil pero con la chance de recuperar confianza y volver a acercarse al lote intermedio de la Conferencia Sur.