Juventud campeón: las jugadoras de 5ª división se coronaron ante Gimnasia

Las jugadoras de 5ª división de Juventud LAOPINION

En una final vibrante y repleta de emoción, las jugadoras de la 5ª división de vóley del Club Juventud se consagraron campeonas tras vencer al Club Gimnasia por 2 sets a 1 este 6 de diciembre.

El partido tuvo de todo: intensidad, recuperación, puntos decisivos y un cierre dramático que dejó en alto el esfuerzo y el crecimiento del equipo durante toda la temporada. Con carácter y compañerismo, Juventud dio vuelta momentos clave y terminó levantando un título muy buscado.

Una victoria que celebra el club, las familias y toda la comunidad deportiva.

Compartí esta nota en redes sociales:





