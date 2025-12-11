jueves 11 de diciembre de 2025
    • Juventud campeón: las jugadoras de 5ª división se coronaron ante Gimnasia

    La 5ª división de vóley del Club Juventud se consagró campeona tras vencer 2-1 a Gimnasia en una final vibrante disputada el 6 de diciembre.

    11 de diciembre de 2025 - 13:27
    Las jugadoras de 5ª división de Juventud

    Las jugadoras de 5ª división de Juventud

    LAOPINION

    En una final vibrante y repleta de emoción, las jugadoras de la 5ª división de vóley del Club Juventud se consagraron campeonas tras vencer al Club Gimnasia por 2 sets a 1 este 6 de diciembre.

    El partido tuvo de todo: intensidad, recuperación, puntos decisivos y un cierre dramático que dejó en alto el esfuerzo y el crecimiento del equipo durante toda la temporada. Con carácter y compañerismo, Juventud dio vuelta momentos clave y terminó levantando un título muy buscado.

    Una victoria que celebra el club, las familias y toda la comunidad deportiva.

