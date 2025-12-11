jueves 11 de diciembre de 2025
    • Pergamino

    AeroZum Latino brilló en el Gym On Stage y se consagró campeón nacional

    El grupo dirigido por la profesora Romina Sosa, AeroZum Latino obtuvo el primer puesto en la categoría senior del torneo realizado en el Teatro Marín de San Isidro.

    11 de diciembre de 2025 - 12:13
    “Estamos muy felices de haber logrado el premio máximo”, expresó la profesora Romina Sosa, profesora de AeroZum Latino.

    "Estamos muy felices de haber logrado el premio máximo", expresó la profesora Romina Sosa, profesora de AeroZum Latino.

    PRENSA
    El evento reunió en el Teatro Marín de la localidad de San Isidro a 85 grupos coreográficos de todo el país.

    El evento reunió en el Teatro Marín de la localidad de San Isidro a 85 grupos coreográficos de todo el país.

    PRENSA

    El pasado domingo, el grupo de AeroZum Latino liderado por la profesora Romina Sosa, se quedó con el primer puesto de la categoría senior en las finales nacionales del Torneo Gym On Stage.

    El evento reunió en el Teatro Marín de la localidad de San Isidro a 85 grupos coreográficos de todo el país en ritmos como salsa, ritmos caribeños, axe, ritmos brasileros, aerozum latino, aeróbica, step y aerosalsa.

    El equipo liderado por Romina Sosa, profesora de la Escuela Deportiva de Zumba y Entrenamiento Funcional, estuvo integrado por Camila Violante, Graciela Cascardo, Carolina Vietta, Carina Sotto, María Villasanti, Mónica Retamal, Melania Pelegrino, Susana Acosta, María Rigone, Mónica Coronel.

    AeroZum Latino

    AeroZum Latino es una clase de aero latino, un tipo de ejercicio que combina los movimientos aeróbicos con ritmos latinos como la cumbia, el mambo y la bachata. Esta actividad física fusiona el ejercicio aeróbico con la tonificación muscular y la diversión de la música latina, con el objetivo de mejorar la flexibilidad, el sistema cardiovascular y el bienestar general.

    “Estamos muy felices de haber logrado el premio máximo”, expresó Sosa al tiempo que reconoció: “Trabajamos duro todo el año, ya sea en las clases como en cada ensayo, buscando que la coreografía salga limpia, ordenada y bien proyectada”.

    “Con compromiso, constancia y disciplina, todo se puede”, aseguró mientras subrayó el trabajo de las alumnas porque “sin ellas nada de esto sería posible, son admirables”.

    A la hora de los agradecimientos, Sosa citó “a la Municipalidad Pergamino, a las familias de cada una de nosotras que siempre están, al Centro José Hernández y al resto de mis alumnas que nos han estado haciendo el aguante a la distancia, siempre con sus mensajes de apoyo”.

    “He formado un gran equipo de alumnas, dentro y fuera de las clases. Eso logra zumba. Asistir a todas las clases es la herramienta fundamental para llegar a esto logro que obtuvimos”, resaltó Sosa y concluyó: “La zumba no tiene edades y es una actividad que fortalece la mente y el espíritu”.

