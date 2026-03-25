El Teatro San Martín reabre sus puertas en julio: Pergamino recupera su gran escenario cultural

La ciudad de Pergamino se prepara para recuperar uno de sus espacios culturales más emblemáticos. Mientras continúan los trabajos en el sector polivalente del Teatro San Martín, la sala principal ya se encuentra finalizada y lista para su puesta en funcionamiento, marcando un avance clave en el proceso de remodelación integral del edificio.

El remodelado Teatro San Martín Desde el Municipio confirmaron que actualmente se encuentran abocados a la planificación de una serie de actividades especiales que formarán parte del acto inaugural, el cual buscará estar a la altura de la importancia que reviste la reapertura de este histórico escenario. En este sentido, la organización se llevará adelante de manera articulada con la Fundación Casa de la Cultura de Pergamino, entidad que tendrá un rol central en la coordinación de propuestas artísticas y culturales.

El renovado teatro no solo representa la recuperación de un patrimonio arquitectónico y cultural para la comunidad, sino que además se proyecta como un polo de referencia para toda la región, con capacidad para albergar espectáculos de diversa índole y potenciar la agenda cultural local.

Para Pergamino y la región De acuerdo a las estimaciones oficiales, la inauguración podría concretarse en los primeros días de julio, fecha que genera expectativas tanto en el ámbito artístico como en el público en general, que aguarda la reapertura de un espacio clave para la vida cultural de Pergamino.

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